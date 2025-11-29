30 नवंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 ODI मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. ये साल 2025 में टीम इंडिया की आखिरी वनडे सीरीज होगी. इसी बीच खबर है कि BCCI एक बैठक करवाने की तैयारी में है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य (Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Future) और 2027 ODI वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर चर्चा संभव है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज का अंतिम वनडे मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट अनुसार इस आखिरी वनडे मैच के बाद अहमदाबाद में BCCI के उच्च अधिकारी, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर बैठक कर सकते हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं इस पर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है. अगर रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में टीम मैनेजमेंट द्वारा बैकअप प्लान तैयार करने की खबरें भी सामने आई हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया, "यह बहुत जरूरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि टीम मैनेजमेंट उनसे क्या उम्मीद रखता है. वो अनिश्चितताओं में घिरे रहकर नहीं खेल सकते." रिपोर्ट अनुसार BCCI ने रोहित शर्मा से कहा है कि वो अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए केवल अपनी फिटनेस और प्रदर्शन पर ध्यान दें.

दोनों सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में जाता इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि रोहित और विराट कई-कई महीनों के अंतराल पर ODI मैच खेलेंगे. हालांकि दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छी फॉर्म में होने के संकेत दिए थे. एक तरफ रोहित शर्मा 202 रन बनाकर पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने एक शतक भी लगाया था. दूसरी ओर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर उन्होंने भी अपने आलोचकों का मुंह बंद किया था.