हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI अब लेगा अंतिम फैसला! रोहित शर्मा और विराट कोहली का ODI फ्यूचर कैसा होगा? आ गया नया अपडेट

BCCI अब लेगा अंतिम फैसला! रोहित शर्मा और विराट कोहली का ODI फ्यूचर कैसा होगा? आ गया नया अपडेट

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Future: BCCI के अधिकारी, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर जल्द रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे में भविष्य पर बैठक कर सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Nov 2025 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

30 नवंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 ODI मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. ये साल 2025 में टीम इंडिया की आखिरी वनडे सीरीज होगी. इसी बीच खबर है कि BCCI एक बैठक करवाने की तैयारी में है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य (Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Future) और 2027 ODI वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर चर्चा संभव है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज का अंतिम वनडे मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट अनुसार इस आखिरी वनडे मैच के बाद अहमदाबाद में BCCI के उच्च अधिकारी, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर बैठक कर सकते हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं इस पर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है. अगर रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में टीम मैनेजमेंट द्वारा बैकअप प्लान तैयार करने की खबरें भी सामने आई हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया, "यह बहुत जरूरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि टीम मैनेजमेंट उनसे क्या उम्मीद रखता है. वो अनिश्चितताओं में घिरे रहकर नहीं खेल सकते." रिपोर्ट अनुसार BCCI ने रोहित शर्मा से कहा है कि वो अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए केवल अपनी फिटनेस और प्रदर्शन पर ध्यान दें.

दोनों सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में जाता इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि रोहित और विराट कई-कई महीनों के अंतराल पर ODI मैच खेलेंगे. हालांकि दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छी फॉर्म में होने के संकेत दिए थे. एक तरफ रोहित शर्मा 202 रन बनाकर पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने एक शतक भी लगाया था. दूसरी ओर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर उन्होंने भी अपने आलोचकों का मुंह बंद किया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 29 Nov 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Indian National Cricket Team VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर बोले- 'उन्हें सीन के बारे में बताओ तो वो...'
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर ने बताई वजह
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

IPO अलर्ट: पर्पल वेव इंफोकॉम लिमिटेड IPO में निवेश करने से पहले GMP, प्राइस बैंड के बारे में जानें | पैसा लाइव
IPO अलर्ट: एक्साटो टेक्नोलॉजीज IPO में निवेश करने से पहले GMP, प्राइस बैंड के बारे में जानें | पैसा लाइव
Income Tax Notice Alert! Foreign Assets छुपाए तो बन जाएगा case | 31 December Final Chance!
Credit Card Bill को EMI में कैसे बदलें? पूरा Step-by-Step Process | Interest, Charges, Eligibility|
Cyclone Ditwa News: श्रीलंका में डिटवा की तबाही, 80 से ज्यादा मौतें, हालात बेकाबू | SriLankaWeather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर बोले- 'उन्हें सीन के बारे में बताओ तो वो...'
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर ने बताई वजह
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
पहले वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले वनडे में ऐसी हो सकती है IND vs SA की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक... क्या होता है पूरा प्रॉसेस?
उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक... क्या होता है पूरा प्रॉसेस?
ट्रेंडिंग
लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget