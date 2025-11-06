हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI बड़े एक्शन की तैयारी में, मोहसिन नकवी को घेरने का बनाया प्लान; एशिया कप ट्रॉफी पर ताजा अपडेट

ICC Meeting Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी पर चल रहे विवाद के बीच BCCI, मोहसिन नकवी को घेरने की तैयारी कर रहा है. नकवी ICC मीटिंग में आएंगे या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Nov 2025 11:44 PM (IST)
एशिया कप ट्रॉफी पर चल रहे विवाद के बीच BCCI, मोहसिन नकवी को घेरने की तैयारी कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने नकवी के खिलाफ आरोपों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन्हें ICC की बैठक में सामने रखा जा सकता है. नकवी मौजूदा PCB चेयरमैन होने के साथ-साथ एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन भी हैं. बीसीसीआई ने आरोप लगाया है कि नकवी ने ICC द्वारा बनाए गए संचालन नियमों का उल्लंघन किया है.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के हवाले से सूत्रों ने बताया है कि BCCI ने मोहसिन नकवी के खिलाफ एक आरोपों की लिस्ट तैयार की है. बीसीसीआई उनके खेल पदों पर आसीन होने की पात्रता पर सवाल उठाने की योजना बना रही है. एक और हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि इसमें बीसीसीआई को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ मिल रहा है.

पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राजनीतिक संबंध बिगड़े हैं, खासतौर पर उस मिलिट्री स्ट्राइक के बाद, जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की जान चली गई थी. इस घटना के बाद अफगान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया था.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने कहा, "भारत मोहसिन नकवी पर कोई एक पोस्ट (ACC या PCB चेयरमैन) छोड़ने का दबाव बनाएगा, इसमें बीसीसीआई को अफगानिस्तान बोर्ड का साथ मिलेगा. हालांकि नकवी कोई पद छोड़ देंगे, ऐसा होने की संभावना कम है."

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मोहसिन नकवी पहले से बीसीसीआई द्वारा पेश की जाने वाली दलीलों का समाधान निकालने की तैयारी में जुटे हैं. हाल ही में बताया गया था कि पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधन को लेकर बहस के कारण नकवी 7 नवंबर को शायद ICC मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. उनकी जगह सुमैर सैयद मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं. नकवी अगर मीटिंग में आते हैं तो BCCI सबसे पहला सवाल एशिया कप ट्रॉफी पर ही उठाएगा.

गौतम गंभीर की खास 'स्ट्रीक' जारी, अगले साल टी20 वर्ल्ड कप पक्का! देखें हैरान करने वाले आंकड़े

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Nov 2025 11:44 PM (IST)
Icc Meeting BCCI Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
