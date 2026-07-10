लगातार 2 सीरीज हार के बाद BCCI लेगा कप्तान की 'क्लास', कोच गौतम गंभीर के पद पर भी लटकी तलवार

भारतीय क्रिकेट टीम लगातार 2 टी20 सीरीज हार चुकी है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहले आयरलैंड ने क्लीन स्वीप किया, अब इंग्लैंड इस राह पर है और 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसा भी नहीं था कि भारत करीबी मुकाबले हारी, पिछले दोनों मैच तो शर्मनाक तरीके से गंवाए. तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने 125 रनों से और चौथे टी20 में 9 विकेट से जीत दर्ज की. अब BCCI एक्शन में आ गया है, खिलाड़ियों, कप्तान और कोच के प्रदर्शन का विश्लेषण होगा. गंभीर का बतौर कोच कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं.

लगातार 2 टी20 सीरीज हारने के बाद BCCI कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर समेत कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के परफॉरमेंस का एनालिसिस करेगा. ब्रिस्टल में मिली एक और शर्मनाक हार के बाद हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है. खबर के मुताबिक बोर्ड प्लेयर्स के प्रदर्शन के आंकलन के साथ कोचिंग स्टाफ के रोल और उनकी असफलताओं पर भी देखेगा.

गौतम गंभीर के पद पर लटकी तलवार

हेड कोच के लिए गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट बेशक 2027 तक है, लेकिन एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उनकी स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं. चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी, जो बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की लगातार 5वीं हार और लगातार दूसरी सीरीज हार है.

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इससे बुरा पिछली सीरीज में हुआ था जब आयरलैंड ने भारत को क्लीन स्वीप कर दिया, इससे पहले ये टीम भारत के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में कोई मैच नहीं जीत पाई थी. BCCI के लिए ये आंकलन इसलिए भी जरुरी हो जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर के रूप में ऐसे कप्तान को नियुक्त किया, जो पिछले 3 सालों से टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं था.

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कप्तान के बयान से मचा बवाल

चौथे टी20 में हार के बाद श्रेयस अय्यर ने इसे ट्रांजीशन फेज बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े करने लगे. दरअसल टीम में अधिकतर प्लेयर ऐसे हैं, जिन्हे अब युवा और नया खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता. ऐसे में इसे ट्रांजीशन फेज कहना सही नहीं होगा. अब देखना होगा कि इन दो सीरीज में हार की गाज किस पर गिरती है.