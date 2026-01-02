BCCI Take Stance On Mustafizur Rahman: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के खेलने की संभावना बनी हुई है. पिछले महीने दुबई के एतिहाद एरीना में आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में बिकने वाले मुस्ताफिजुर इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, जिन्हें कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था. हालांकि, बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक घटनाओं के कारण सोशल मीडिया पर केकेआर और बीसीसीआई की काफी आलोचना हो रही है और कुछ राजनीतिक नेताओं और धर्म गुरुओं ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जैसे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी आईपीएल से बैन करने की मांग की है.

BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिया बयान

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के कारण मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हो रहे विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाई है. बीसीसीआई का कहना है कि वो भारत सरकार के निर्देशों के बिना किसी भी खिलाड़ी पर बैन नहीं लगाएगी. बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए इनसाइड स्पोर्ट से कहा, ‘स्थिति संवेदनशील है. हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं. फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए. मुस्ताफिजुर आईपीएल खेलेंगे. बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है.’ वर्तमान में बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए विदेश मंत्रालय के साथ बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वीजा संबंधी बातचीत भी कर रही है. क्योंकि वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है.

हालांकि, आईपीएल 2026 के पूरे सीजन के लिए मुस्ताफिजुर की उपलब्धता अभी भी कई कारकों पर निर्भर करेगी. क्योंकि अप्रैल में बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली जानी है और यदि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने मुस्ताफिजुर को एनओसी (NOC) देने से इनकार कर दिया, तो वो कई मैचों से बाहर रह सकते हैं. वीजा को लेकर बीसीसीआई अधिकारी ने कहा है कि, ‘मुस्ताफिजुर रहमान टी20 वर्ल्ड कप के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, जिसे IPL के लिए बढ़ाया जाएगा. वीजा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और बीसीबी की तरफ से भी एनओसी को लेकर कोई नकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं.’ फिलहाल बीसीसीआई पूरी तरह से भारत सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है.