बांग्लादेश वर्ल्ड कप विवाद पर BCCI मौन, सचिव देवजीत सैकिया ने कहा- ये हमारा...

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों से टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया. बीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मांग की है कि बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं. दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच पिछले दिनों तनातनी हुई है. इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीसीसीआई ने फिलहाल बांग्लादेश मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है.

9 जनवरी को बीसीसीआई के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई. न्यूज एजेंसी PTI अनुसार बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि इस बैठक में टी20 वर्ल्ड कप विवाद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. इस बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे.

PTI के मुताबिक देवजीत सैकिया ने कहा, "इस बैठक का उद्देश्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) और क्रिकेट से जुड़े अन्य विषय थे. इस पर बात करना हमारा विषय (बांग्लादेश के साथ टी20 वर्ल्ड कप विवाद) नहीं है. हमने सीओई में निकलने वाली भर्ती पर बात की, जिसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है. विश्व भर में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, लेकिन हम इन पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास कर रहे हैं."

दूसरी ओर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ICC को आधिकारिक तौर पर पत्र भेज चुका है. इस पत्र में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित किया गया था. साथ ही बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने की मांग भी हुई.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को अपने लीग स्टेज के मैच मुंबई और कोलकाता में खेलने हैं. इसी बीच आईसीसी, बांग्लादेश द्वारा सामने रखी गईं सुरक्षा चिंताओं पर स्पष्टता चाहती है.

