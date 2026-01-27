भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को लेकर टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया. उनका मानना है कि अगर गंभीर की कोचिंग वाली टीम आगामी 2026 वर्ल्ड कप में कमाल नहीं कर पाती है, तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए. बता दें कि अब तक हेड कोच का प्रदर्शन काफी मिला-जुला देखने को मिला है.

जहां एक तरफ गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ मेन इन ब्लू ने उनकी कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जीता था. हालांकि अब सभी की नजरें फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप पर हैं, जिसको मद्दे नजर रखते हुए मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया.

टी20 का प्रदर्शन टॉप क्लास

मनोज तिवारी के बयान पर आने से पहले आपको बताते चलें कि गंभीर की कोचिंग के अंडर भारत की टी20 टीम लगातार शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गंभीर की कोचिंग वाली जोड़ी ने टी20 फॉर्मेट में खेले गए 2025 एशिया कप का खिताब जीता था. अब आइए जानते हैं कि मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा.

मनोज तिवारी के बयान से मचा हड़कंप

इंसाइडस्पोर्ट्स से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, "अगर गौतम गंभीर टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने में असफल होते हैं, तो बीसीसीआई को बड़ा और मुश्किल फैसला लेना चाहिए. बीसीसीआई सचिव ने कहा है कि हम गौतम गंभीर को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक रखेंगे. लेकिन अगर टी20 विश्व कप गंभीर को नतीजा नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें रिलीज कर देगी."

गंभीर का रिप्लेसमेंट कौन?

अगर किसी कारणवश गौतम गंभीर को हेड कोच से पद से हटा दिया जाता है, तो उनको कौन रिप्लेस करेगा? यह भी एक सवाल खड़ा होता है. रिप्लेसमेंट पर मनोज तिवारी ने वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिया.

उन्होंने कहा, "यह प्रोसेस के जरिए होने वाली चीज होनी चाहिए. जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच थे और अगर वह कोई सीरीज मिस करते थे, तो वीवीएस लक्ष्मण प्रकृति पंसद होते थे. लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत अच्छा था. मुझे लगता है कि बीसीसीआई को उन्हें मनाना चाहिए क्योंकि वह एक समझदार व्यक्ति और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. उनके पास कोचिंग का अनुभव भी है."