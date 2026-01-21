BCCI को हर साल 90 करोड़ देगी गूगल की AI कंपनी, IPL 2026 से पहले हुई मेगा डील

IPL 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL 2026 से पहले एक बड़ी और ब्लॉकबस्टर स्पॉन्सरशिप डील कर ली है. गूगल के AI प्लेटफॉर्म Gemini ने BCCI के साथ तीन साल का करार किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 270 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसका मतलब है कि इस डील के तहत BCCI को हर साल लगभग 90 करोड़ रुपये की कमाई होगी.

BCCI के एक अधिकारी ने पीटीआई से बातचीत में इस डील की पुष्टि करते हुए कहा कि यह करार तीन साल के लिए है और इससे IPL की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू और मजबूत हुई है. IPL पहले ही दुनिया की सबसे महंगी और लोकप्रिय टी20 लीग बन चुकी है और अब इसमें AI कंपनियों की एंट्री ने इसे एक नया आयाम दे दिया है.

AI कंपनियों की क्रिकेट में बढ़ती दिलचस्पी

Gemini की यह स्पॉन्सरशिप डील बताती है कि भारत में क्रिकेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कनेक्शन लगातार मजबूत हो रहा है. इससे पहले गूगल के ही एक प्रतिद्वंद्वी AI प्लेटफॉर्म ChatGPT को महिला प्रीमियर लीग (WPL) का स्पॉन्सर बनाया गया था. यानी अब भारत की पुरुष और महिला दोनों बड़ी टी20 लीग में AI कंपनियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं.

जब WPL के साथ ChatGPT की साझेदारी की घोषणा हुई थी, तब BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि ऐसे ग्लोबल टेक ब्रांड्स के जुड़ने से फैंस का अनुभव बेहतर होगा और महिला क्रिकेट को भी मजबूती मिलेगी.

आम यूजर्स में भी AI प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता

Gemini और ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म आज भारत में सिर्फ प्रोफेशनल काम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम लोग भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. क्रिकेट एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल एक्सपीरियंस के लिहाज से ये प्लेटफॉर्म बेहद अहम बनते जा रहे हैं. यही वजह है कि ये कंपनियां भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोटी रकम खर्च करने को तैयार हैं.

कब शुरू होगा IPL 2026?

IPL 2026 का आगाज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खत्म होने के बाद किया जाएगा. यह वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. उसके बाद 26 मार्च से IPL 2026 के मैच खेले जाएंगे. इसका फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा. हालांकि अभी तक पूरा शेड्यूल सामने नहीं आया है. माना जा रहा है कि फरवरी में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है.