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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'फर्क नहीं पड़ता...', मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर आया BCCI का रिएक्शन

'फर्क नहीं पड़ता...', मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर आया BCCI का रिएक्शन

महिला एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी क्यों नहीं ली? इस पर BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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टीम इंडिया द्वारा मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार ना करने पर BCCI की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद देशभर के लोगों का बोर्ड पर दबाव था और उस घटना ने सारी परिस्थिति बदल दी थी. सैकिया ने देशवासियों के सम्मान की बात कही और सरकार की उस नीति को भी याद दिलाया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर द्विपक्षीय मुकाबले नहीं खेलेगी.

BCCI ने दी प्रतिक्रिया

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "एशिया कप की ट्रॉफी एक विवादित चीज बनी हुई है. करीब एक से डेढ़ डाल पहले हमारी मेंस टीम ने भी एशिया कप जीता था. अप्रैल 2025 में जब पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद सारी परिस्थितियां बदल गईं."

सैकिया ने उस विवादित क्षण की याद दिलाई, जब 28 सितंबर 2025 के दिन इसी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एक घंटे से भी ज्यादा देरी हुई थी, जिसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर मैदान से भाग गए थे. इसके लिए उन्हें 'ट्रॉफी चोर भी कहा गया.

क्यों नहीं ली ट्रॉफी?

सैकिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी ना लेने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "इस देश (पाकिस्तान) के साथ हमारे संबंध पहले से खराब हैं और अप्रैल 2025 के बाद ज्यादा खराब हो गए हैं. उसके साथ आज भी हमारा ऑपरेशन चालू है. उस देश के मुख्य राजनेताओं में से एक, जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, हम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं ले सकते."

BCCI ने साफ कर दिया है कि मेंस एशिया कप के समय भी टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली थी. इस बार भारत की महिला टीम ने भी एकजुटता दिखाई और कहा कि वे भी नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी. 

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल

ट्रॉफी से फर्क नहीं पड़ता

बीसीसीआई सचिव सैकिया ने साफ तौर पर कहा कि ट्रॉफी से फर्क नहीं पड़ता है. बोर्ड और टीम मिलकर 2028 टी20 वर्ल्ड कप और आने वाली अन्य चुनौतियों पर मिलकर काम करते रहेंगे.

उन्होंने कहा, "हमारी प्लानिंग 2028 टी20 वर्ल्ड कप लाने की है और हम उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं. इसके लिए हम ट्रॉफी हाथ में लाए या नहीं, वो मालूम नहीं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हमारी टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया और किस तरह सबको एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी."

महिला एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजेय रही और फाइनल में भी श्रीलंका को एकतरफा अंदाज में मात दी. टीम इंडिया इससे पहले 2022 में एशियाई चैंपियन बनी थी, लेकिन 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने उसे हराकर खिताब जीता था, मगर अब 2026 में टीम इंडिया एक बार फिर एशिया की चैंपियन टीम बन गई है.

यह भी पढ़ें:

एशिया कप: टीम इंडिया ने क्यों और किसके कहने पर मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Sep 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
BCCI Asia Cup Devajit Saikia
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