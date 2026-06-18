श्रीलंका में लड़ाई के बाद BCCI लेगा वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन? देवजीत सैकिया ने किया साफ

ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए के खिलाड़ियों ने सुपर ओवर में इंडिया ए के खिलाफ जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी को उकसाने के लिए टिप्पणी की, वैभव इसके बाद उन खिलाड़ियों के पास आए और फिर धक्का मुक्की तक हो गई. इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कुछ 15 वर्षीय बल्लेबाज के सपोर्ट हैं तो कुछ आपा खोने के लिए उनकी आलोचना भी कर रहे हैं. अब इस पर BCCI के सचिव देवजीत सैकिया की प्रतिक्रिया भी आई है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया है कि वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से बहस के मामले में BCCI दखल नहीं नहीं देगा. उन्होंने ये भी कहा कि ICC नियमों के तहत मैच रेफरी और अंपायर फैसला करते हैं. उन्होंने पीटीआई से कहा, "सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं, जिनमें यह अटकल भी शामिल है कि BCCI कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है. लेकिन क्या आप चाहते हैं कि BCCI मैच रेफरी के अधिकार क्षेत्र में दखल दे?"

उन्होंने साफ किया कि ऐसे मामलों में BCCI के पास एक्शन लेने या नहीं लेने का कोई अधिकार ही नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें उस क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए जहां मैच रेफरी और अंपायर ही मैदान पर होने वाली घटनाओं के बारे में फैसला लेने के लिए मुख्य अधिकारी होते हैं. BCCI के पास कोई कार्रवाई करने या खेल के संचालन में दखल देने का अधिकार नहीं है. जो कुछ भी हुआ वह खेल का हिस्सा था और BCCI के नियमों और ICC के नियमों के तहत, बोर्ड की ऐसे मामलों में कोई भूमिका नहीं है."

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VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says the board will not interfere in matters concerning Vaibhav Sooryavanshi's on-field altercation with a Sri Lankan A player, insisting that any action falls within the jurisdiction of the match referee and umpires under ICC regulations.… pic.twitter.com/GVMkJyGbze — Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026

सैकिया ने आगे कहा, "इसकी जिम्मेदारी मैच रेफरी की होती है. कुछ गलत होता है, तो अंपायर या रेफरी फैसला लेंगे. इसके लिए पहले से ही एक सिस्टम बना हुआ है. अटकलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये बेबुनियाद हैं. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि BCCI मैच रेफरी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा, जो कि सक्षम अधिकारी हैं. अगर मैदान पर किसी खिलाड़ी या किसी क्रिकेट गतिविधि से जुड़ी कोई गलत बात होती है, तो संबंधित अधिकारी ही उससे निपटेंगे."

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देवजीत सैकिया का मानना है कि BCCI कुछ करेगा तो ये मैच रेफरी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने जैसा होगा, जो बोर्ड नहीं करेगा. बता दें कि श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के फाइनल में अभी सिर्फ भारत ने जगह कंफर्म की है. अफगानिस्तान को फाइनल में जाने के लिए शुक्रवार को होने वाले मैच में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा, नहीं तो फाइनल मैच इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच होगा.