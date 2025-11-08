हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहसिन नकवी से मिले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, एशिया कप ट्रॉफी पर क्या हुई बात? हुआ बड़ा खुलासा

मोहसिन नकवी से मिले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, एशिया कप ट्रॉफी पर क्या हुई बात? हुआ बड़ा खुलासा

Asia Cup Trophy: BCCI सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि दुबई में उन्होंने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की. उनके बीच एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बात हुई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 03:53 PM (IST)
BCCI सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि दुबई में उन्होंने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की. सैकिया दुबई में हुई ICC मीटिंग में नहीं बल्कि उससे बाहर नकवी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच एशिया कप ट्रॉफी पर बात हुई. दोनों ने माना कि वे जल्द से जल्द एशिया कप ट्रॉफी विवाद को सुलझाना चाहते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक संजोग गुप्ता और इमरान ख्वाजा ने बीसीसीआई और पीसीबी प्रतिनिधियों की इस मीटिंग की मध्यस्थता की.

टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी PCB चीफ मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई. चूंकि यह (एशिया कप ट्रॉफी) ऑफिशियल मीटिंग का एजेंडा नहीं था, इसलिए ICC ने नकवी के साथ मीटिंग की अलग से व्यवस्था की. हम आईसीसी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के ब्जीच सौहार्दपूर्ण बात हुई और दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मसले का हल चाहते हैं."

देवजीत सैकिया ने यह भी कहा कि पिछले दिनों इस विवाद को लेकर कई सारी बैठक हुई हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है. बताते चलें कि बोर्ड मीटिंग में देवजीत सैकिया BCCI के प्रतिनिधि रहे, जबकि सीईसी मीटिंग में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व अरुण सिंह धूमल ने किया था.

28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिल सकी है. पिछले दिनों खबरें थीं कि मोहसिन नकवी, ICC की बैठक में शायद नहीं आएंगे लेकिन PCB चीफ इस बैठक का हिस्सा बने और बीएसीसीआई के प्रतिनिधियों से बात भी की.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Nov 2025 03:53 PM (IST)
Icc Meeting BCCI Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
