मोहसिन नकवी से मिले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, एशिया कप ट्रॉफी पर क्या हुई बात? हुआ बड़ा खुलासा

BCCI सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि दुबई में उन्होंने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की. सैकिया दुबई में हुई ICC मीटिंग में नहीं बल्कि उससे बाहर नकवी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच एशिया कप ट्रॉफी पर बात हुई. दोनों ने माना कि वे जल्द से जल्द एशिया कप ट्रॉफी विवाद को सुलझाना चाहते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक संजोग गुप्ता और इमरान ख्वाजा ने बीसीसीआई और पीसीबी प्रतिनिधियों की इस मीटिंग की मध्यस्थता की.

टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी PCB चीफ मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई. चूंकि यह (एशिया कप ट्रॉफी) ऑफिशियल मीटिंग का एजेंडा नहीं था, इसलिए ICC ने नकवी के साथ मीटिंग की अलग से व्यवस्था की. हम आईसीसी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के ब्जीच सौहार्दपूर्ण बात हुई और दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मसले का हल चाहते हैं."

देवजीत सैकिया ने यह भी कहा कि पिछले दिनों इस विवाद को लेकर कई सारी बैठक हुई हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है. बताते चलें कि बोर्ड मीटिंग में देवजीत सैकिया BCCI के प्रतिनिधि रहे, जबकि सीईसी मीटिंग में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व अरुण सिंह धूमल ने किया था.

28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिल सकी है. पिछले दिनों खबरें थीं कि मोहसिन नकवी, ICC की बैठक में शायद नहीं आएंगे लेकिन PCB चीफ इस बैठक का हिस्सा बने और बीएसीसीआई के प्रतिनिधियों से बात भी की.

यह भी पढ़ें:

IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?

ऋषभ पंत फिर हुए चोटिल, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं कर पाएंगे कमबैक?