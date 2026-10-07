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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने किया साफ, अब टीम इंडिया की सेलेक्शन मीटिंग में मौजूद रहेंगे वीवीएस लक्ष्मण

BCCI ने किया साफ, अब टीम इंडिया की सेलेक्शन मीटिंग में मौजूद रहेंगे वीवीएस लक्ष्मण

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के हेड वीवीएस लक्ष्मण अब टीम इंडिया की सेलेक्शन मीटिंग में मौजूद रहा करेंगे. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इसकी पुष्टि की है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Oct 2026 05:04 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है. अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के हेड वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया की सेलेक्शन मीटिंग में मौजूद रहा करेंगे. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इसकी पुष्टि की है. अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया है. 

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण का सीनियर पुरुष राष्ट्रीय सिलेक्शन कमेटी की बैठकों में शामिल होना अब आगे से एक नियम बन जाएगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला पिछले महीने मुंबई में हुए हेडक्वार्टर में एक व्यापक रिव्यू मीटिंग के दौरान लिया गया था. 

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मंगलवार शाम को बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लक्ष्मण को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में हुई सीनियर पुरुष टीम की सिलेक्शन मीटिंग में देखा गया. इस मीटिंग में सैकिया के अलावा सीनियर पुरुष सिलेक्शन पैनल के सदस्य प्रज्ञान ओझा, एसएस दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह भी शामिल थे. वे न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की रेड-बॉल ए सीरीज के लिए भारतीय टीम चुनने के लिए इकट्ठा हुए थे. 

सैकिया ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, "वीवीएस लक्ष्मण मंगलवार की मीटिंग में इसलिए मौजूद थे ताकि टीम चुनते समय सिलेक्टर्स और सीओई के बीच कोई गलतफहमी न हो. वह बेंगलुरु में बीसीसीआई सीओई में क्रिकेट के हेड हैं और अब से वह सीनियर पुरुष टीम की सिलेक्शन की सभी बैठकों में शामिल होंगे. उन्हें खिलाड़ियों की चोटों के बारे में पूरी जानकारी है, और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए लक्ष्मण को आगे पुरुष टीम की सिलेक्शन बैठकों में शामिल होना चाहिए. यह फैसला पिछले महीने मुंबई में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया था (जिसमें लक्ष्मण भी मौजूद थे)."

हाल के दिनों में पुरुष टीमों के सिलेक्शन में कभी-कभी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर उलझनें देखने को मिली हैं. कई बार खिलाड़ियों को टीम में शामिल तो किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बाहर करना पड़ा क्योंकि वे दौरे से पहले पूरी तरह फिट नहीं हो पाए थे. ऐसे में अब बीसीसीआई ने यह अहम फैसला लिया है. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
VVS Laxman BCCI TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM Devajit Saikia
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