इंग्लैंड में 21 जुलाई से वनडे कप शुरू हुआ था, जिसमें कई भारतीय क्रिकेटर खेल रहे हैं. कुलदीप यादव, आशुतोष शर्मा से लेकर युजवेंद्र चहल भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. आमतौर पर BCCI अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि कई सारे भारतीय क्रिकेटर वनडे कप में खेल रहे हैं.

कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए खेल रहे हैं, आशुतोष शर्मा ने हाल ही में हैम्पशायर के लिए गेंदबाजी में 4 विकेट झटके हैं. वहीं युजवेंद्र चहल ने इस सीजन नॉर्थेम्पटनशायर के स्क्वाड में वापसी की है. यहां जान लीजिए किस नियम के तहत भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड जाकर वनडे कप में खेल रहे हैं.

क्या है नियम?

BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आने वाले और उसके बाहर अन्य भारतीय क्रिकेटर भी इंग्लैंड जाकर काउंटी क्रिकेट या वहां लिस्ट-ए टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं. हालांकि इसके लिए बीसीसीआई से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होता है.

मगर यदि कोई भारतीय क्रिकेटर विदेशी टी20 फ्रेंचाइजी लीग में भाग लेना चाहता है, तो बीसीसीआई उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है. कोई भारतीय क्रिकेटर संन्यास लेने के बाद ही विदेशी फ्रेंचाइजी लीग में खेल सकता है. उदाहरण के तौर पर बिग बैश लीग के हालिया सीजन में रविचंद्रन अश्विन सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले थे, लेकिन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे.

कितने भारतीय खेल चुके हैं काउंटी क्रिकेट

भारत के कई सारे क्रिकेटर काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं. चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली से लेकर सुनील गावस्कर ने भी अपने दिनों में इंग्लैंड जाकर काउंटी क्रिकेट खेला था. फिलहाल इंग्लैंड के वनडे कप में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और आशुतोष शर्मा खेल रहे हैं.

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