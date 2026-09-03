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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI मीटिंग में ये होंगे 5 सबसे बड़े मुद्दे, रोहित पर अंतिम फैसला संभव

BCCI मीटिंग में ये होंगे 5 सबसे बड़े मुद्दे, रोहित पर अंतिम फैसला संभव

बीसीसीआई की समीक्षा बैठक आज है. मुंबई में होने वाली इस मीटिंग में हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी होंगे. चलिए समझते हैं बैठक के 5 बड़े एजेंडा क्या होंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है. आज मुंबई में स्थित बीसीसीआई की समीक्षा बैठक होनी है. इसमें भारतीय टी20 टीम के इंग्लैंड और आयरलैंड में किए गए प्रदर्शन पर चर्चा होगी, जहां भारत हार गया था. रोहित शर्मा के भविष्य पर भी चर्चा होगी, हालांकि बोर्ड द्वारा कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गहा है. बैठक में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण शामिल होंगे.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक के लिए सभी मुंबई स्थिति बीसीसीआई हेडक्वार्टर में होंगे. टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी मीटिंग में शामिल होंगे. चलिए समझते हैं इस बैठक में 5 बड़े एजेंडा क्या होंगे.

रोहित शर्मा, कोहली के भविष्य पर चर्चा

अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के भविष्य पर चर्चा होगी. हालांकि माना जा रहा है कि कोहली और जडेजा से ज्यादा दबाव रोहित शर्मा के लिए है. इंग्लैंड दौरे पर एक खबर आई थी कि सेलेक्टर्स रोहित को वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे, हालांकि इसके बाद रोहित ने लॉर्ड्स में शतक जड़कर अपनी फॉर्म को साबित किया. तब बीसीसीआई ने रोहित को लेकर आई खबरों का खंडन भी किया था. ऐसे में आज होने वाली मीटिंग में रोहित के भविष्य को लेकर बीसीसीआई और सेलेक्टर्स स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं.

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आयरलैंड से क्यों हार गई टीम इंडिया? क्या लिया सबक?

भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ हुई टी20 सीरीज हार गई थी. इतिहास में पहली बार हुआ जब आयरलैंड ने भारत को किसी भी फॉर्मेट में हराया. इसके बाद भारत इंग्लैंड से टी20 सीरीज 0-4 से हारा, फिर वनडे में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया. आज होने वाली मीटिंग में उन सीरीज की हार का मंथन होगा, आखिर भारत इतनी बुरी तरह क्यों हार गया? उस हार के बाद क्या सबक लिया गया. भारत की अगली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से महत्वपूर्ण है. श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट के ड्रा होने से भारत का फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है, ऐसे में अब भारत की क्या प्लानिंग होगी? इसको लेकर मीटिंग में चर्चा हो सकती है.

अजीत अगरकर के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा?

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. उन्हें आज होने वाली मीटिंग में बुलाया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. उम्मीद है कि कम से कम वह अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक चीफ सिलेक्टर पद पर बने रहेंगे. उनके कार्यकाल पर भी चर्चा हो सकती है, जिसके बढ़ने की उम्मीद है.

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खिलाड़ियों की चोट और रिहैब पर चर्चा

भारतीय क्रिकेटर्स की चोट और उनकी रिकवरी पर हाल में कई सवाल उठे हैं. कुछ खिलाड़ियों ने लंबे समय तक रिकवरी के बाद वापसी की, लेकिन फिर जल्द ही चोटिल होकर बाहर हो गए. ऐसे में आज मीटिंग में अगरकर, गौतम गंभीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर सवाल उठा सकते हैं. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह काफी समय से अपनी चोट से उबर नहीं पा रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई टीम में भी 4 चोटिल खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनका खेलना अभी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा.

हार्दिक पांड्या कब तक होंगे फिट?

अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, लेकिन वह लंबे समय से अनफिट हैं. आईपीएल के पिछले संस्करण के बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है. वह बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं. उन्होंने तो शहर में एक घर किराए पर ही ले लिया है. सिलेक्शन कमिटी भी जानना चाहता होगा कि सीओई उन्हें कब 10 ओवर पूरे डालने के लिए फिट घोषित करता है. पांड्या को लेकर आज होने वाली बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में चर्चा हो सकती है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Sep 2026 12:00 PM (IST)
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