अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को लिखे पत्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के मैचों का वेन्यू बदलने की मांग की थी. इस पर अभी तक आईसीसी का कोई रुख सामने नहीं आया है, लेकिन बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है कि आईसीसी, बांग्लादेश टीम के मैचों का वेन्यू बदलेगा या नहीं. सैकिया का कहना है कि यह मामला ICC और BCB का है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि उसके मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं. मगर कुछ हालिया रिपोर्ट्स अनुसार ICC, बांग्लादेश के मैच चेन्नई और त्रिवेंद्रम में करवाने का प्रस्ताव रख सकता है. इस पर बीसीसीआई सचिव का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि बांग्लादेश के मैच भारत के ही 2 अन्य मैदानों पर करवाए जा सकते हैं. मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश के लीग मैच मुंबई और कोलकाता में होने हैं.

न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "बांग्लादेश के मैच चेन्नई या किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किए जाएंगे, इस पर BCCI को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और ये हमारे नियंत्रण में नहीं है. यह बीसीबी और आईसीसी का मामला है क्योंकि ICC शासी निकाय है. अगर आईसीसी हमें वेन्यू में बदलाव को लेकर सूचित करता है, तो मेजबान देश होने के नाते बीसीसीआई आवश्यक कदम उठाएगा. फिलहाल हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है."

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया. उसे कोलकाता और मुंबई में अपने मैच खेलने हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपनी टीम को वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था. यह देखने योग्य बात होगी कि आईसीसी इस पर क्या फैसला सुनाता है.

