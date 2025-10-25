ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना की BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कड़ी निंदा की है.
मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना की BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कड़ी निंदा की है. दरअसल गुरुवार सुबह दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर होटल से कैफे जा रही थीं, पहले मोटरसाइकल पर सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा किया और फिर उन्हें गलत तरीके से छुआ भी. पुलिस ने इस मामले में अकील नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे बेहद खेदजनक घटना बताया है.
BCCI सचिव ने की निंदा
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अपने औपचारिक स्टेटमेंट में कहा, "यह बेहद खेदजनक और पृथक घटना है. भारत को हमेशा गर्मजोशी, आतिथ्य और सभी मेहमानों के प्रति आदर-सत्कार का भाव रखने के लिए जाना जाता रहा है. हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं. आरोपी को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई कार्यवाई की हम सराहना करते हैं."
देवजीत सैकिया ने आगे कहा, "पूर्ण रूप से सबको न्याय मिले, इसके लिए कानून अपना काम कारेगा. हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो सकें."
Official statement of Mr Devajit Saikia, Honorary Secretary, BCCI condemning the incident towards the Australian cricketers in Indore— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था स्टेटमेंट
इस घटना की पुष्टि करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि, "बोर्ड पुष्टि करता है कि मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की 2 महिला क्रिकेटरों का पीछा किया और उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की. यह घटना इंदौर में तब हुई जब महिला क्रिकेटर कैफे जा रही थीं. टीम सिक्योरिटी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है."
शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल से पहले बड़ी जीत दर्ज की. अब ऑस्ट्रेलिया का सामना 30 अक्टूबर को दूसरे सेमीफाइनल में भारत से होने वाला है. यह सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई में खेला जाएगा.
