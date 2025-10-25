हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना की BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कड़ी निंदा की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Oct 2025 09:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना की BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कड़ी निंदा की है. दरअसल गुरुवार सुबह दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर होटल से कैफे जा रही थीं, पहले मोटरसाइकल पर सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा किया और फिर उन्हें गलत तरीके से छुआ भी. पुलिस ने इस मामले में अकील नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे बेहद खेदजनक घटना बताया है.

BCCI सचिव ने की निंदा

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने अपने औपचारिक स्टेटमेंट में कहा, "यह बेहद खेदजनक और पृथक घटना है. भारत को हमेशा गर्मजोशी, आतिथ्य और सभी मेहमानों के प्रति आदर-सत्कार का भाव रखने के लिए जाना जाता रहा है. हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं. आरोपी को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई कार्यवाई की हम सराहना करते हैं."

देवजीत सैकिया ने आगे कहा, "पूर्ण रूप से सबको न्याय मिले, इसके लिए कानून अपना काम कारेगा. हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो सकें."

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था स्टेटमेंट

इस घटना की पुष्टि करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि, "बोर्ड पुष्टि करता है कि मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की 2 महिला क्रिकेटरों का पीछा किया और उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की. यह घटना इंदौर में तब हुई जब महिला क्रिकेटर कैफे जा रही थीं. टीम सिक्योरिटी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है."

शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल से पहले बड़ी जीत दर्ज की. अब ऑस्ट्रेलिया का सामना 30 अक्टूबर को दूसरे सेमीफाइनल में भारत से होने वाला है. यह सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 09:55 PM (IST)
Tags :
Australia Women's Cricket Team Cricket News Icc Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
ओटीटी
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान- वीडियो वायरल
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान
ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget