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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?

BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?

भारत और अफगानिस्तान की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. यह अफगानिस्तान की घरेलू सीरीज होगी, लेकिन मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे. ऐसे में सीरीज के आयोजन का खर्च कौन उठाएगा?

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Sep 2026 03:49 PM (IST)
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13 सितंबर से भारत और अफगानिस्तान की तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने वाली है. सीरीज के तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. कहने को मुकाबलों की मेजबानी अरुण जेटली स्टेडियम कर रहा होगा, लेकिन कागजी रिकॉर्ड पर भारतीय टीम अफगानिस्तान का दौरा कर रही होगी.

पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और सीरीज का आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम DDCA के अधीन आता है. ऐसे में सवाल उठता है कि इस आगामी टी20 सीरीज के लिए अरुण जेटली स्टेडियम का रेंट कौन भरेगा? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अफगानिस्तान बोर्ड (ACB) टीम इंडिया की मेजबानी कर रही होगी.

कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?

भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज के लिए अरुण जेटली स्टेडियम का किराया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) देगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीरीज का ऑफिशियल होस्ट अफगानिस्तान है. नियमों के मुताबिक मेजबान देश ही मेहमान टीम के ठहरने, मैचों के आयोजन और लॉजिस्टिक्स समेत अन्य खर्च वहन करता है.

भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आगामी सीरीज के लिए बीसीसीआई कोई खर्च नहीं उठाएगा. इस मामले में BCCI सिर्फ मध्यस्थता की भूमिका निभाता है. वह ACB को चीजें उपलब्ध करवाने में मदद करेगा ना कि सीरीज के आयोजन का खर्च उठाएगा.

भारत में क्यों हो रही सीरीज?

अफगानिस्तान काफी समय से अपने देश में विरोधी टीमों की मेजबानी नहीं कर पा रहा है. तालिबान सरकार के आने के बाद वहां सुरक्षा और अन्य कारणों से अफगानिस्तान टीम अपने घरेलू मैच भी भारत में खेलती आ रही है. बीसीसीआई ने अफगानिस्तान टीम को तीन मैदान आवंटित कर रखे हैं. इनमें ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ का इकाना स्टेडियम शामिल है. वहीं आगामी सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को अपना घरेलू मैदान समझ कर खेल रही होगी.

चूंकि आयोजन से लेकर लॉजिस्टिक्स का खर्च अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा होगा, इसलिए टिकट सेल्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और अन्य स्पॉन्सरशिप डील से होने वाली कमाई भी ACB को मिलेगी.

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13 सितंबर से शुरू होगी सीरीज

भारत और अफगानिस्तान की यह टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी. पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और सीरीज की आखिरी भिड़ंत 17 सितंबर को होगी. इस सीरीज के सभी मैचों की मेजबानी दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम कर रहा होगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Sep 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
DDCA India Vs Afghanistan Arun Jaitley Stadium
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