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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI नई स्पॉन्सर डील से मालामाल, 35 मैचों के लिए मिलेंगे इतने करोड़

BCCI नई स्पॉन्सर डील से मालामाल, 35 मैचों के लिए मिलेंगे इतने करोड़

BCCI को 3 नए एसोसिएट स्पॉन्सर मिल गए हैं. यह डील भारतीय क्रिकेट टीम के अगले 35 घरेलू मैचों तक यानी मार्च 2028 तक चलेगी. इस डील से बीसीसीआई की लगभग 130 करोड़ रुपये की कमाई होगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम की आने वाली घरेलू शृंखलाओं के लिए कैम्पा कोला, एसबीआई लाइफ और चैट जीपीटी को एसोसिएट पार्टनर्स के तौर पर चुना है. बीसीसीआई की पुरानी एसोसिएट पार्टनरशिप डील अगस्त 2026 में समाप्त हो गई थी. अब यह नई डील मार्च 2028 तक चलेगी, इस दौरान 35 मुकाबलों में ये 3 ब्रांड भारतीय क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएट पार्टनर के तौर पर जुड़े रहेंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जुलाई महीने में ही अपने इवेंट्स के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप और एसोसिएट पार्टनर राइट्स के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को आमंत्रित किया था. इन तथाकथित इवेंट्स में भारतीय टीम के अंतर्राष्ट्रीय मैच और रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट्स शामिल हैं. स्पॉन्सरशिप की बोली के लिए बीसीसीआई ने पहले 13 अगस्त रखी थी और एसोसिएट पार्टनर के लिए कोटेशन जमा करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई थी. टाइटल स्पॉन्सर तय नहीं कर पाने के बाद बोर्ड ने डेडलाइन आगे बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी थी.

एक मैच का 1.31 करोड़

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन आने वाली कैम्पा कोला ने एसोसिएट पार्टनर के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई, जो प्रत्येक मैच के लिए 1.31 करोड़ रुपये अदा करेगी. वहीं एसबीआई लाइफ और चैट जीपीटी, दोनों ने हर एक मैच के लिए 1.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई. कैम्पा कोला को बिसलेरी और इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन से प्रतिद्वंदिता मिली, जिन दोनों ने प्रत्येक मैच के लिए 1.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. मार्च 2028 तक बीसीसीआई की तिजोरी में 35 मैचों के लिए 129.85 करोड़ रुपये आएंगे.

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बता दें कि एसोसिएट स्पॉन्सर का नाम टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं छपा होगा. जर्सी पर सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर का नाम छपा होता है. भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य स्पॉन्सर अभी ‘अपोलो टायर्स’ है, जो जर्सी पर आगे की तरफ लिखा होता है. एसोसिएट स्पॉन्सरशिप पार्टनर्स का नाम और उनका लोगो मैचों के आयोजन के दौरान टीवी पर दिखाया जाता है. यह लोगो मैदान के ऊपर ग्राफिक के जरिए दिखाया जा सकता है या फिर बाउंड्री कुशन पर भी छपा हो सकता है.

भारतीय टीम की अगली घरेलू सीरीज की बात करें, तो वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होगी. वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा 27 सितंबर से शुरू हो रहा है. दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Sep 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
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