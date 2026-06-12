आयरलैंड में प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है. इस सप्ताह बेलफास्ट में चाकूबाजी की घटना के बाद लोगों को घर तक छोड़ना पड़ा. दंगे जैसे हालातों का आगामी टी20 सीरीज पर भी असर पड़ सकता है. इस विषय पर क्रिकेट आयरलैंड (Cricket Ireland) ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि उसने मौजूदा स्थिति पर करीब से नजर बनाई हुई है और अगले 48 घंटों के भीतर कोई फैसला ले सकता है.

भारतीय टीम बहुत जल्द यूके टूर पर जाने वाली है. भारत और आयरलैंड के बीच 26 जून और 28 जून को दो टी20 मैच खेले जाएंगे और यह दोनों मुकाबले बेलफास्ट में ही खेले जाने हैं, जहां के हालात इस समय अच्छे नहीं हैं. हिंसक प्रदर्शन के बीच आयरलैंड क्रिकेट ने कहा की खिलाड़ियों, कोच और स्टाफ की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है.

क्या रद्द हो जाएगी भारत-आयरलैंड सीरीज?

दूसरी ओर दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने भी नॉर्थर्न आयरलैंड में हिंसक घटनाओं पर करीब से नजर बनाई हुई है. अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मैचों का वेन्यू बदलने पर विचार किया जा सकता है.

इसी बीच फैंस को वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का भी इंतजार है, जिन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया है. अगर आयरलैंड या इंग्लैंड में वैभव को डेब्यू का मौका मिलता है, तो वे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. वहीं आयरलैंड टूर पर श्रेयस अय्यर पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखेंगे.

आयरलैंड सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी

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