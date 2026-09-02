IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल BCCI की मीटिंग, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर होगा फैसला? जानें अहम बातें

कल BCCI की मीटिंग, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर होगा फैसला? जानें अहम बातें

यह मीटिंग BCCI के मुंबई ऑफिस में होगी. इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, और बड़े फैसले लिए जाएंगे. इस बैठक में गंभीर, अगरकर और लक्ष्मण समेत बोर्ड के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Sep 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कल यानी गुरुवार, 3 सितंबर को मुंबई ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग करेगा. इस मीटिंग में सभी पदाधिकारी, हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के हेड वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इस मीटिंग में रोहित शर्मा के भविष्य पर फैसला, आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम इंडिया की हार, 2027 वनडे वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड दौरे को लेकर चर्चा होगी. 

बता दें कि बीसीसीआई की यह मीटिंग पहले इंग्लैंड और आयरलैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मिली हार और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी. हालांकि, जिम्बाब्वे के टी20 इंटरनेशनल दौरे और श्रीलंका में टेस्ट सीरीज के कारण इसे टाल दिया गया था. भारत ने ये दोनों सीरीज जीतीं. 

अब यह हाई-लेवल मीटिंग गुरुवार को होगी. बोर्ड के सभी टॉप अधिकारी और इससे जुड़े अन्य सदस्य आज रात तक इसके लिए मुंबई पहुंच जाएंगे. गहरी चर्चा मुख्य रूप से सीनियर पुरुष टीम के हालिया नतीजों और इस बात की समीक्षा पर होगी कि क्या सही रहा और क्या गलत रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में हार्दिक पांड्या जैसे कई खिलाड़ियों की चोट से जुड़ी चिंताओं और न्यूजीलैंड के मल्टी-फॉर्मेट दौरे, घरेलू बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज और पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2027 जैसे अहम टूर्नामेंट के लिए भविष्य की योजनाओं पर भी बात होगी. 

बीसीसीआई की तरफ से इस बैठक का आधिकारिक एजेंडा नहीं बताया गया है. बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया इस मीटिंग को लीड करेंगे. इस मीटिंग में इस बात पर भी फैसला लिया जा सकता है कि रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं. दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, और खेल पत्रकारों ने भी सोर्स के हवाले से कहा कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं. ऐसे में इस बात पर चर्चा होना लाजमी माना जा रहा है. 

इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा टीम इंडिया का हालिया प्रदर्शन होगा, लेकिन इसमें कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. हालांकि, सिर्फ रोहित ही नहीं, इस मीटिंग में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य पर भी फैसला लिया जा सकता है. हालांकि, कुछ भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है. 

यह भी पढ़ें- 

ऑस्ट्रेलिया में बदल जाएगा बेन स्टोक्स का रोल, कोच बोले- वह ओपनिंग...

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Team India BCCI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कल BCCI की मीटिंग, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर होगा फैसला? जानें अहम बातें
कल BCCI की मीटिंग, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर होगा फैसला? जानें अहम बातें
क्रिकेट
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में बदल जाएगा बेन स्टोक्स का रोल, कोच बोले- वह ओपनिंग...
ऑस्ट्रेलिया में बदल जाएगा बेन स्टोक्स का रोल, कोच बोले- वह ओपनिंग...
क्रिकेट
'दुनिया हम पर हंस रही है', आकिब जावेद ने बताया PCB ने बीच सीरीज क्यों किए बदलाव
'दुनिया हम पर हंस रही है', आकिब जावेद ने बताया PCB ने बीच सीरीज क्यों किए बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Badshah-Isha Rikhi Divorce: 5 महीने में टूटी शादी, क्या Bigg Boss 20 में खुलेगा राज?
अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट
बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट
बिहार
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
क्रिकेट
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
इंडिया
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
एग्रीकल्चर
खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत
खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget