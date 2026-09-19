IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत बनाम वर्ल्ड इलेवन मैच, BCCI बना रही ब्लॉकबस्टर प्लान; खास होगी 100वीं वर्षगांठ

भारत बनाम वर्ल्ड इलेवन मैच, BCCI बना रही ब्लॉकबस्टर प्लान; खास होगी 100वीं वर्षगांठ

बीसीसीआई के 100 साल पूरे होने वाले हैं. 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारतीय बोर्ड ब्लॉकबस्टर प्लान बना रही है. बीसीसीआई भारत इलेवन बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन मैच कराने की योजना बना रही है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 19 Sep 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट फैंस के लिए एक जैकपॉट रिपोर्ट सामने आई है. दरअसल, बीसीसीआई के 100 साल पूरे होने वाले हैं. ऐसे में 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारतीय बोर्ड ब्लॉकबस्टर प्लान बना रही है. बीसीसीआई भारत इलेवन बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन मैच कराने की योजना बना रही है. अगर यह मुकाबला होता है को क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा. 

अगर ऐसा होता है तो एक तरफ टीम इंडिया होगी, वहीं सामने दुनिया की बाकी टीमों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी. हालांकि, यह मैच किस फॉर्मेट में होगा, रिपोर्ट में अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए बीसीसीआई वनडे फॉर्मेट में इसका आयोजन कर सकती है. दरअसल, अगर टी20 फॉर्मेट में यह मैच हुआ तो भारत के दो सुपर स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा यह मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि दोनों टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
क्रिकेट
2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी देंगे मेडल? इस बार मना नहीं कर सकेगी टीम इंडिया!
2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी देंगे मेडल? इस बार मना नहीं कर सकेगी टीम इंडिया!

वनडे फॉर्मेट में भारत बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन का मुकाबला होता है तो कांटे का मैच होने की उम्मीद है. इस मुकाबले को देखने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस स्टेडियम पहुंच जाएंगे. भारत के सामने दुनिया के बाकी दिग्गज एक साथ एक टीम में खेलते दिखेंगे. ऐसा मौका भला कोई क्रिकेट फैंस कैसे मिस कर सकता है. 

शुक्रवार को मुंबई में हुई सालाना बैठक (एजीएम) के बाद बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि बोर्ड ने 2028 में बीसीसीआई शताब्दी समारोह की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शताब्दी समारोह का आयोजन पूरे साल चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा, जो दिसंबर 2027 में शुरू होगा और 2028 तक जारी रहेगा, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

इसी जश्न के दौरान बीसीसीआई भारत बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेवन मैच का आयोजन करा सकती है. हालांकि, अभी तक बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मुकाबले को लेकर कोई बयान नहीं आया है. ना ही रिपोर्ट में इस मैच की तारीख को लेकर कोई जानकारी सामने आई है. 

यह भी पढ़ें- 

2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी देंगे मेडल? इस बार मना नहीं कर सकेगी टीम इंडिया!

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
BCCI TEAM INDIA India Vs World 11 India Vs World XI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
क्रिकेट
2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी देंगे मेडल? इस बार मना नहीं कर सकेगी टीम इंडिया!
2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी देंगे मेडल? इस बार मना नहीं कर सकेगी टीम इंडिया!
Advertisement

वीडियोज

जीत के बाद ABP न्यूज पर Yash Dabas का पहला इंटरव्यू
ABVP के हाथ लगी DUSU की गद्दी
Mahadev & Sons: Rajji, Dheeraj और Narmada निकले कार में लाश ठिकाने लगाने! कौन है असली कातिल?
Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
दिल्ली NCR
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
इंडिया
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें
DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget