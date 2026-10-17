IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने 4 खिलाड़ियों को किया 'इग्नोर', अब तो करियर खत्म समझो

BCCI ने 4 खिलाड़ियों को किया 'इग्नोर', अब तो करियर खत्म समझो

India Squad For New Zealand: BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे, टेस्ट और टी20, तीनों स्क्वाड घोषित कर दिए हैं. 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका अब वनडे वर्ल्ड कप खेलने का सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार को BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान कर दिया. टी20 टीम पहले ही सामने आ चुकी थी. टीम इंडिया का न्यूजीलैंड टूर 22 अक्टूबर से शुरू होगा, जहां सबसे पहले पांच टी20 मैच, फिर पांच ODI और अंत में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार टी20 टीम के लिए खेलते दिखेंगे. मगर ऐसे कई सीनियर खिलाड़ी हैं, जिन्हें टीम में स्थान नहीं मिला है. इस स्क्वाड अनाउंसमेंट से लगता है कि 3 खिलाड़ियों का अगले दोनों वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल लग रहा है. दोनों वर्ल्ड कप यानी 2027 ODI और 2028 का टी20 वर्ल्ड कप. यह दर्शाता है जैसे इन खिलाड़ियों को मान लेना चाहिए कि अब उनका वनडे करियर लगभग समाप्त हो चुका है.

1. मोहम्मद शमी

सबसे पहला नाम मोहम्मद शमी का है, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट (55) लिए हैं. अब अगले साल वर्ल्ड कप में बहुत कम समय बचा है, शमी का लगातार इग्नोर होना संकेत है कि उनका नाम 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में दूर-दूर तक शामिल नहीं है. शमी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी इग्नोर कर दिया गया है, जबकि वो रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड में 5 विकेट चटका कर आ रहे हैं.

2. रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए वनडे टीम में वापस लाया गया था. ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे अब तक जडेजा का वर्ल्ड कप पक्का है. मगर नमन धीर स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं. टीम इंडिया के इस चयन को संकेत माना जा सकता है कि जडेजा की जगह वनडे टीम में नमन धीर ले चुके हैं.

3. युजवेन्द्र चहल

अभी कुछ दिन पहले ही युजवेन्द्र चहल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया था. मगर उनका कहना था कि उन्होंने वनडे और टी20 टीम में वापसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं. जाहिर है चहल की इच्छा व्हाइट बॉल टीमों में वापसी करने और अगले वर्ल्ड कप में खेलने की है, लेकिन सेलेक्टर्स ने भी कहीं न कहीं अपनी मंशा साफ कर दी है.

4. भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार टी20 टीम में तो वापस आए हैं, लेकिन वनडे टीम से नजरअंदाज हो गए हैं. यहां तक कि भुवनेश्वर को टी20 में प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच के लिए टीम इंडिया में जगह दी गई है. मगर उनका एक बार फिर वनडे वर्ल्ड कप खेलने का सपना अधूरा रह सकता है.

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत का ODI स्क्वाड (पहले 3 वनडे): शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव

भारत का ODI स्क्वाड (आखिरी 2 वनडे): श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव. 

यह भी पढ़ें:

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान, ODI में भी श्रेयस अय्यर कप्तान 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
India Tour Of New Zealand India Squad MOHAMMED SHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार IN, बेंगलुरु टी20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
वैभव और भुवनेश्वर IN, बेंगलुरु टी20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
क्रिकेट
19 रन पर गिरे 4 विकेट, फिर भारत ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत; डेब्यू प्लेयर चमकी
19 रन पर गिरे 4 विकेट, फिर भारत ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
क्रिकेट
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान, ODI में भी श्रेयस अय्यर कप्तान 
NZ दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान, ODI में भी श्रेयस अय्यर कप्तान 
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
इंडिया
अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
इंडिया
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
Home Tips
Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
कार
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget