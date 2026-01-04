बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट करने पर BCCI का आया जवाब, बताया क्यों है ऐसा असंभव

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए. इस पर बीसीसीआई का जवाब भी आ गया है. बता दें कि टूर्नामेंट शुरू होने में अब करीब 1 महीने का ही समय बचा है, पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है. टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ग्रुप सी में है. ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के कुल 4 में से 3 मैच ईडन गार्डन्स और 1 मैच वानखेड़े में तय है.

बांग्लादेश को अपने ग्रुप स्टेज के 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े में खेलना है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से भारत में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने की मांग करने वाला है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार बीसीबी ने फैसला लिया है कि वह मौजूदा स्थिति के बारे में आईसीसी को पत्र लिखेगा. बीसीसीआई ने साफ किया है अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल में बदलाव करना अब बहुत मुश्किल है.

BCB की मांग पर BCCI का जवाब

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने BCCI के एक सोर्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया, "आप किसी की मर्जी और पसंद के हिसाब से मैच नहीं बदल सकते. यह लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत मुश्किल है. विरोधी टीमों के बारे में सोचिए. उनके एयर टिकट, होटल बुक हो चुके हैं."

सोर्स ने आगे बताया, "साथ ही, सभी दिनों में तीन-तीन मैच हैं, जिसका मतलब है कि एक मैच श्रीलंका में है. वहां ब्रॉडकास्ट क्रू भी है. इसलिए यह कहना आसान है, करना मुश्किल होगा."

क्यों हो रहा है विवाद?

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रूपये में खरीदा था. हालांकि इसका विरोध तब तेज हुआ जब बांग्लादेश में हिन्दू युवकों की हत्या हुई. बढ़ते विरोध के बीच केकेआर ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि उन्होंने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया है. टीम ने साफ किया कि ये उन्होंने बीसीसीआई के निर्देश पर किया है. ऐसा होते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप के अपने आगे के रुख पर चर्चा की.