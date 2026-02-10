BCCI Family Rule: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय टीम को झटका लगा है. बीसीसीआई ने अपनी एक विवादित नीति पर कायम रहते हुए भारतीय खिलाड़ियों की मांग को ठुकरा दिया है. दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने बीसीसीआई के सामने मांग रखी थी कि खिलाड़ियों को ऐसी अनुमति दी जाए, जिससे वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान परिवार के सदस्यों को साथ रख सकें. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों की इस मांग को ठुकरा दिया है.

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट अनुसार टीम मैनेजमेंट ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान पत्नी या मंगेतर या गर्लफ्रेंड को साथ रख सकते हैं. मगर बीसीसीआई ने इस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है. हालांकि इस संबंध में बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि पत्नी या मंगेतर खिलाड़ियों के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन वे (खिलाड़ी) चाहें तो अलग से व्यवस्था कर सकते हैं.

क्यों नहीं मिली इजाजत?

2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-3 की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी. उसके बाद बीसीसीआई ने एक ऐसी पॉलिसी लागू की जिसके तहत खिलाड़ियों के परिवारों को उनके साथ केवल 14 दिन तक रहने की अनुमति होगी, वो भी तब जब टीम इंडिया का विदेशी दौरा 45 दिन या उससे अधिक लंबा हो. टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस सीमा को पूरा नहीं करता है और इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है.

अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच आसानी से जीता. उसने यूएसए को 29 रनों से हराया था. अब टीम इंडिया का दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के साथ होगा. वहीं पाकिस्तान ने अपना बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है, जिसके चलते अब 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मैच भी कंफर्म हो गया है.

