हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफवाह निकलीं सारी रिपोर्ट्स, गौतम गंभीर की जॉब पर आया अपडेट; BCCI ने सब किया साफ

अफवाह निकलीं सारी रिपोर्ट्स, गौतम गंभीर की जॉब पर आया अपडेट; BCCI ने सब किया साफ

Gautam Gambhir: गौतम गंभीर का हेड कोच पद खतरे में है, इन खबरों को BCCI ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. एक पूर्व क्रिकेटर को टीम इंडिया का कोच बनाने की अटकलों ने जोर पकड़ा था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

गौतम गंभीर जबसे हेड कोच बने हैं, तभी से टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा है. भारत ने 2025 में 10 टेस्ट खेले, जिनमें उसे केवल चार मुकाबलों में जीत मिली, पांच हार झेलनी पड़ी थीं और एक मैच ड्रॉ रहा. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 की हार का स्वाद चखाया. इसी बीच खबर सामने आई कि गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में है क्योंकि BCCI ने अनौपचारिक तरीके से वीवीएस लक्ष्मण से बात की है. मगर बीसीसीआई ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.

वीवीएस लक्ष्मण लंबे समय से BCCI के निशाने पर रहे हैं. पिछले साल गौतम गंभीर के हेड कोच नियुक्त होने से पहले लक्ष्मण को बतौर कोच पहले विकल्प के रूप में देखा जा रहा था. मगर पीटीआई के मुताबिक लक्ष्मण ने हेड कोच के ऑफर को ठुकरा दिया था.

गौतम गंभीर की जॉब पर अपडेट

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "जो भी खबर वायरल है, वह सब झूठ है. ये खबर काल्पनिक है. कुछ विख्यात न्यूज एजेंसी भी इस झूठी खबर को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रही हैं. इसमें कोई सच्चाई नहीं है, BCCI इस खबर को पूरी तरह खारिज करती है."

देवजीत सैकिया ने आगे कहा कि लोग जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने कोच पद को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि यह किसी के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. सैकिया ने कहा, "मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि यह खबर पूरी तरह झूठ है."

गौतम गंभीर के अंडर भारतीय टीम का टेस्ट प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. मगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इस साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का खिताब जीता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Dec 2025 04:24 PM (IST)
VVS Laxman BCCI GAUTAM GAMBHIR Coach Gautam Gambhir
