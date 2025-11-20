हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BCCI ने अचानक बदला टीम इंडिया का शेड्यूल? अब दिसंबर में इस टीम से होगी टी20 सीरीज

बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला किकेट टीम की सीरीज को स्थगित करने का फैसला किया है. हालांकि दिसंबर में ही बोर्ड ने एक नई सीरीज की योजना भी बना ली.

By : शिवम | Updated at : 20 Nov 2025 09:43 PM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी थी, जिसे रद्द करने का फैसला किया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दिसंबर में ही नई सीरीज की योजना बना ली है. बता दें कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ पहली सीरीज खेलने वाली थी, लेकिन वहां मौजूद हालात को देखते हुए बोर्ड ने इसे कैंसिल करने का फैसला किया.

RevSportz की रिपोर्ट के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच 21 से 30 दिसंबर के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. सीरीज के सभी मैच 2 वेन्यू (विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम) पर खेले जाएंगे. सीरीज के पहले 2 मुकाबले एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम और बचे 3 मैच ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे.

भारत और बांग्लादेश को 3 वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी, ये आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा थी. सीरीज के मैच कोलकाता और कटक में खेले जाने थे. पीटीआई ने बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया था कि बोर्ड को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने की मंजूरी नहीं मिली है.

बीसीसीआई ने लिखा था पत्र

बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर सीरीज कैंसिल करने की जानकारी दी थी. पीटीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से बताया था, "हमें एक लेटर बीसीसीआई की तरफ से मिला, जिसमें सीरीज रद्द करने की बात कही गई है. हम अब नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं."

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के दौरे को भी किया था रद्द

इसी साल अगस्त में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को बांग्लादेश का दौरा करना था, दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज होनी थी. फैंस इस दौरे को लेकर उत्सुक थे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के इसमें खेलने की संभावना थी. इस दौरे को भी रद्द कर दिया गया था, जिसका कारण बांग्लादेश में चल रहा भू-राजनितिक तनाव था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 20 Nov 2025 08:45 PM (IST)
India VS Sri Lanka Indian Women Cricket Team BCCI Women IND Vs SL T20 BCCI
