BCCI सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों को देता है कप्तान शुभमन गिल के बराबर सैलरी

भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को मिलने वाली सैलरी हमेशा चर्चा में रहती है. किसी खिलाड़ी को मैदान पर उसके प्रदर्शन के लिए पहचान मिलती है, तो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलना भी उसके लिए अहम होता है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ऊंचे ग्रेड में रखा गया है. उनके साथ सिर्फ जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को भी इस कैटेगरी में जगह मिली है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है. इसमें शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को ग्रेड A में शामिल किया गया है. इस बार ग्रेड A+ कैटेगरी को हटा दिया गया है. ऐसे में ग्रेड A पुरुष टीम के कॉन्ट्रैक्ट की सबसे ऊंची कैटेगरी है.

शुभमन गिल को मिला खास दर्जा

शुभमन गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं. पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम के लिए अहम योगदान दिया है. कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी भूमिका भी बढ़ी है. ग्रेड A में जगह मिलने से वो बीसीसीआई के सबसे ऊंचे कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में शामिल हो गए हैं.

बुमराह और जडेजा भी इस सूची में

जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं. वो अपनी सटीक गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. दूसरी तरफ, रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में टीम के काम आते हैं. दोनों खिलाड़ियों का अनुभव भारतीय टीम के लिए काफी अहम है. इसी वजह से दोनों को ग्रेड A में जगह मिली है.

कितनी है सालाना सैलरी

पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड A के खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते थे. लेकिन, 2025-26 के नए कॉन्ट्रैक्ट में इस रकम की ऑफिशियल जानकारी नहीं हुई है. इसलिए शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को मौजूदा सीजन में 5 करोड़ रुपये सालाना मिलने की जानकारी अभी नहीं है. तीनों का एक ही ग्रेड में होना तय है.

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