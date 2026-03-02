टीम इंडिया की फास्ट-बॉलिंग में दिखेगी नई धार, BCCI ने जहीर खान को दी बड़ी जिम्मेदारी

BCCI ने भारत में तेज गेंदबाजी मूवमेंट चलाने की जिम्मेदारी दिग्गज क्रिकेटर जहीर खान को सौंपी है. जहीर अब देश में तेज गेंदबाजों की एक नई पीढ़ी तैयार करने में मदद करेंगे. उन्हें जिम्मेदारी मिली है कि वो बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पेशल तेज गेंदबाजी ट्रेनिंग कैम्प आयोजित करवाएं.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास पिछले साल दिसंबर के बाद से ही मुख्य तेज गेंदबाजी कोच नहीं है. 60 वर्षीय पिछले कोच ट्रॉय कूली का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया था, जो चार साल से COE में फास्ट बॉलिंग कोच पद पर काम कर रहे थे.

बीसीसीआई ने इस पद पर 9 फरवरी को आवेदन स्वीकार करने शुरू किए थे, लेकिन अभी तक ट्रॉय कूली का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है.

TOI के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया कि कई राज्यों के क्रिकेट संघों से तेज गेंदबाजों के एक जत्थे को आमंत्रित किया गया है, जो 28 फरवरी-2 मार्च तक चलने वाले फास्ट-बॉलिंग कैम्प में शामिल होंगे और इस ट्रेनिंग कैम्प का आयोजन जहीर खान के मार्गदर्शन में होगा.

BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ऑफ क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण ने भी इस पहल का समर्थन किया है. सूत्र ने बताया कि जहीर खान कोचिंग की भूमिका को बड़े उत्साह से देखते हैं. वो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में रहे और मानते हैं कि तेज गेंदबाजों की अगली पीढ़ी तैयार करने में अपना योगदान दे सकते हैं.

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जहीर खान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फुल टाइम कोचिंग रोल में आना चाहते हैं या नहीं. जब बीसीसीआई ने जॉब वेकैंसी निकाली, तब बीसीसीआई ने जॉब डिसक्रिप्शन में लिखा था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाला गेंदबाजी कोच भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करेगा और तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद भी करेगा.

यह भी पढ़ें:

कितने बजे से शुरू होंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? भारत के मैच की क्या है टाइमिंग? जानें फुल डिटेल्स