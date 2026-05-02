BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका
Team India Squad For Womens T20 World CUp 2026: BCCI ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है.
BCCI ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है. हरमानप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना को उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिली है. इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा और फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा.
टीम इंडिया को झटका भी लगा है क्योंकि चोट के कारण तेज गेंदबाज कारण काश्वी गौतम और ऑलराउंडर अमनजोत कौर स्क्वाड में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थीं. अमनजोत का टीम में ना होना बहुत बड़ा झटका है, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इस बात को माना. अच्छी बात यह है कि टीम के पास रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी और नंदिनी शर्मा के रूप में चार बेहतरीन तेज गेंदबाजी विकल्प हैं. नंदिनी का यह पहला विश्व कप होगा.
भारतीय टीम कुछ महीने पहले ही 2025 ODI वर्ल्ड कप काअ खिताब जीतकर आ रही है. भारत के उस स्क्वाड के 11 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप की टीम में भी चुने गए हैं. याद दिला दें कि वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रचा था.
भारत का स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव
ग्रुप A में है भारत
2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप में दुनिया की कुल 12 टीम भाग ले रही होंगी. भारत को ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्रुप A में रखा गया है. टीम इंडिया अपना पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ खेलेगी. वहीं इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज को ग्रुप B में रखा गया है.
यह भी पढ़ें:
सैलरी 15 करोड़ से ज्यादा, लेकिन परफॉर्मेंस 'जीरो'... IPL 2026 में फ्लॉप हुए ये 5 स्टार; जान लीजिए नाम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL