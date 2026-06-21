BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 को मिला मौका

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. चोटिल विराट कोहली को भी इंग्लैंड में वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने टीम की घोषणा करते हुए यह भी साफ किया है कि विराट कोहली का चयन उन्हें फिटनेस मंजूरी मिलने के आधार पर किया गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद शतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है.

श्रेयस अय्यर वनडे टीम के उपकप्तान बने रहेंगे, जबकि केएल राहुल और ईशान किशन को विकेटकीपर के रूप में चुना गया है. भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच एजबेस्टन (14 जुलाई), सोफिया गार्डन्स (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में खेलेगा. रोहित शर्मा भी वनडे टीम में चुने गए हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ के रूप में पांच तेज गेंदबाज चुने गए हैं. वहीं नितीश कुमार रेड्डी सीमिंग ऑलराउंडर भी हैं.

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के चोट के कारण बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ‘अपडेटेड’ टीम भी घोषित की.

बोर्ड ने बताया कि आईपीएल के दौरान बाएं पैर में लगी चोट के बाद चक्रवर्ती बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ‘रिहैबिलिटेशन’ के अंतिम चरण में हैं. युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है. श्रेयस अय्यर आयरलैंड में टी20 टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उप-कप्तान होंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ‘अपडेटेड’ टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.

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