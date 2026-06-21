BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 को मिला मौका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिला मौका

BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिला मौका

विराट कोहली को भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, किंग कोहली की उपलब्धता फिनटेस क्लियरेंस के अधीन है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. चोटिल विराट कोहली को भी इंग्लैंड में वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने टीम की घोषणा करते हुए यह भी साफ किया है कि विराट कोहली का चयन उन्हें फिटनेस मंजूरी मिलने के आधार पर किया गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद शतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है.

श्रेयस अय्यर वनडे टीम के उपकप्तान बने रहेंगे, जबकि केएल राहुल और ईशान किशन को विकेटकीपर के रूप में चुना गया है. भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच एजबेस्टन (14 जुलाई), सोफिया गार्डन्स (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में खेलेगा. रोहित शर्मा भी वनडे टीम में चुने गए हैं. 

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ के रूप में पांच तेज गेंदबाज चुने गए हैं. वहीं नितीश कुमार रेड्डी सीमिंग ऑलराउंडर भी हैं. 

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के चोट के कारण बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ‘अपडेटेड’ टीम भी घोषित की. 
बोर्ड ने बताया कि आईपीएल के दौरान बाएं पैर में लगी चोट के बाद चक्रवर्ती बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ‘रिहैबिलिटेशन’ के अंतिम चरण में हैं. युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है. श्रेयस अय्यर आयरलैंड में टी20 टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उप-कप्तान होंगे. 

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ‘अपडेटेड’ टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.

आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

Published at : 21 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
India Vs England VIRAT KOHLI JASPRIT BUMRAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिला मौका
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 को मिला मौका
क्रिकेट
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
क्रिकेट
कीरोन पोलार्ड ने टी20 में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'; क्रिस गेल को पछाड़ रच डाला इतिहास
कीरोन पोलार्ड ने टी20 में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'; क्रिस गेल को पछाड़ रच डाला इतिहास
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, विराट-बुमराह की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, विराट-बुमराह की वापसी
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget