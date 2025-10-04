हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर

ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर

Team India T20 Series Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. श्रेयस अय्यर फिर एक बार टीम से बाहर हैं और हार्दिक पांड्या भी टीम में नहीं हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 04 Oct 2025 03:38 PM (IST)
IND vs AUS T20 Series Squad: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है. भारत की टी20 टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जाएगी. टीम इंडिया के टी20 के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या को नहीं चुना गया है.

टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

श्रेयस अय्यर को नहीं मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया है. एशिया कप 2025 के स्क्वाड में अय्यर को नहीं लिया गया था. आईपीएल 2025 में दमदार प्रदर्शन के बाद भी श्रेयस अय्यर भारत की टी20 टीम से लगातार बाहर चल रहे हैं. श्रेयस IPL में लगातार दो बार कप्तानी करते हुए अपनी टीम को फाइनल तक लेकर आए हैं. आईपीएल 2025 में अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने खिताब जीता. वहीं श्रेयस की कप्तानी में ही 11 साल बाद पंजाब किंग्स की टीम फाइनल तक पहुंची. लेकिन टी20 में बेहतर परफॉर्म करने के बाद भी श्रेयस अय्यर को टी20 इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिल रहा है.

हार्दिक पांड्या भी बाहर

हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर न तो वनडे सीरीज में लिया गया है और न ही पांड्या टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हो गए थे. इसी वजह से एशिया कप फाइनल भी नहीं खेल पाए थे. हार्दिक के चोटिल होने की वजह से ही भारत का ये ऑलराउंडर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा रहा है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए ODI सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी. इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक टी20 सीरीज खेली जाएगी.

  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबेरा
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन

Published at : 04 Oct 2025 03:07 PM (IST)
BCCI IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV SHREYAS IYER HARDIK PANDYA
