हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

India Squad For West Indies Test Series: BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 25 Sep 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया है. इसमें एन जगदीसन, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल जैसे युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं. हालांकि, इस टीम में 5 स्टार खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. 

1- ऋषभ पंत 

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते नहीं दिखेंगे. वह टीम में शामिल नहीं किए गए हैं. हालांकि, इसका कारण है उनका फिट न होना. पंत अभी चोट से रिकवरी कर रहे हैं. उनके न होने पर ही एन जगदीसन को रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. 

2- श्रेयस अय्यर 

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए के कप्तान रहे श्रेयस अय्यर दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे. ऐसा लग रहा था कि अब टेस्ट टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हो जाएगी, लेकिन अय्यर के अचानक चोटिल होने से उनकी वापसी रुक गई. यही माना जा रहा है कि पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है. 

3- सरफराज खान

घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज खान को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी नहीं चुना गया है. वह डोमेस्टिक क्रिकेट के हर टूर्नामेंट में रन बना रहे हैं. यहां तक शतक भी लगा रहे हैं. फिर भी टेस्ट टीम में सरफराज खान का सेलेक्शन नहीं हुआ है.  

4- करुण नायर 

करीब 10 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले करुण नायर एक सीरीज के बाद टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए हैं. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा रहे करुण नायर को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. 

5- मोहम्मद शमी

स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं. वह अब पूरी तरह से फिट भी हैं. इसके बाद भी चयनकर्ताओं ने उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नहीं सेलेक्ट किया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 25 Sep 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Karun Nair Shreyas Iyer Team India Sarfaraz Khan BCCI RISHABH PANT
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
Exclusive: वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप क्यों बेबुनियाद हैं ? क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
ओटीटी
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने दावों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने बताया सच
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget