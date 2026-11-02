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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक-वैभव ओपनर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान; तिलक कप्तान और पाटीदार उपकप्तान

अभिषेक-वैभव ओपनर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान; तिलक कप्तान और पाटीदार उपकप्तान

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी इस एशिया कप में भारत के लिए ओपनिंग करते दिखेंगे. टीम में रिंकू सिंह और हर्षित राणा को भी मौका मिला है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Nov 2026 06:40 PM (IST)
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BCCI ने 2026 पुरुष राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम का एलान कर दिया है. तिलक वर्मा को कप्तानी और रजत पाटीदार को उपकप्तानी मिली है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 29 नवंबर 2026 के बीच कतर के दोहा में किया जाएगा. इंडिया-ए टीम में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को भी चुना गया है.

टूर्नामेंट में भारत-ए को ग्रुप बी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नेपाल और पाकिस्तान-ए के साथ रखा गया है. ग्रुप ए में बांग्लादेश-ए, श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग, चीन शामिल हैं. हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 26 और 27 नवंबर को होंगे. इसके बाद फाइनल रविवार, 29 नवंबर को होगा.

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22 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, नोट कर लें शेड्यूल

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 22 नवंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. टीम इंडिया 20 नवंबर से नेपाल से भिड़ेगी. इसके बाद रविवार, 22 नवंबर को पाकिस्तान-ए से इंडिया-ए का मैच होगा. ये दोनों मैच वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. इसके बाद 24 नवंबर को इंडिया-ए की टीम यूएई से भिड़ेगी. यह मुकाबला दोहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद 26 और 27 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे. रविवार, 29 नवंबर को पुरुष राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारतीय टीम- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपरज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Nov 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Rajat Patidar BCCI Tilak Varma India A Sqaud For Asia Cup
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