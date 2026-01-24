ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है. टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर पुराने कप्तान पर भरोसा जताया है. टीम में युवा गेंदबाज को पहली बार मौका मिला है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकलौता टेस्ट 06 मार्च से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेला जाएगा.

तो आपको बता दें कि BCCI ने महिला टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वॉड जारी किया है. एक बार फिर हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं टीम में युवा स्पिनर वैष्णवी शर्मा की एंट्री हुई है. 20 साल की वैष्णवी ने अब तक सिर्फ टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट ही खेला है. इसके अलावा क्रांति गौड़ को टीम में रखा गया है. बाकी ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल को भी मौका मिला है.

स्मृति मंधाना बनीं उपकप्तान

हरमनप्रीत के जैसे स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है यानी उपकप्तानी के लिए मंधाना पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है. मंधाना अब तक अपने करियर में 7 टेस्ट खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 629 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं.

Here's a look at #TeamIndia's squad for the Only Test against Australia in Perth 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/I6mYnV3wdN — BCCI Women (@BCCIWomen) January 24, 2026

WPL से चमकी वैष्णवी शर्मा की किस्मत

वैष्णवी शर्मा को इन दिनों खेले जा रहे महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनाया गया है. उन्होंने अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट चटकाकर खूब सूर्खियां बटोरी थीं, जिसका इनाम उन्हें बीसीसीआई ने टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वॉड में शामल करके दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह अब टी20 इंटरनेशनल के बाद टेस्ट में कैसा प्रदर्शन करती हैं.

टेस्ट के लिए भारत का स्क्वॉड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे.