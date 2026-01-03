BCCI ने न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; हार्दिक-बुमराह नहीं
India Squad For IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई.
India Squad For IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई, जबकि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को मौका नहीं मिला. दोनों को मौका नहीं मिलना पहले ही तय हो गया था.
दरअसल इससे पहले सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि फिलहाल टीम मैनेजमेंट का पूरा फोकस आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर है, जिसके चलते हार्दिक और बुमराह को आराम दिया गया है. दोनों स्टार न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे.
श्रेयस अय्यर का खेलना फिटनेस पर निर्भर
श्रेयस अय्यर को टीम में रखने के साथ भारतीय बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि सीरीज में उनका खेलना पूरी तरह से फिटनेस पर निर्भर करेगा. उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिलना बाकी है.
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज
घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है. शमी इन दिनों बंगाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेल रहे हैं. सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिलना लगभग तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 3, 2026
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
Details ▶️ https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P
न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत का वनडे स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल.
वनडे सीरीज का शेड्यूल
बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी. पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में होगा. फिर तीसरा और अंतिम मैच 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL