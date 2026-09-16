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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने वेस्टइंडीज ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, आकिब और नमन धीर को मिला मौका

BCCI ने वेस्टइंडीज ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, आकिब और नमन धीर को मिला मौका

BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. आकिब नबी डार और नमन धीर पहली बार वनडे टीम में चुने गए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Sep 2026 08:43 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. इस सीरीज के लिए भारत के 9 स्टार खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में कई हैरान करने वाले नाम चुने गए हैं. बीसीसीआई ने पहली बार नमन धीर और आकिब नबी डार को वनडे टीम में शामिल किया है. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस सीरीज के लिए उलब्ध नहीं हैं. वह 2026 एशियन गेम्स में बिजी रहेंगे, जहां वह भारतीय टीम के कप्तान हैं. 

बता दें कि इसी महीने वेस्टइंडीज की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर आएगी. वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी. पहला वनडे मैच 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में, दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा व अंतिम वनडे मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चार तेज गेंदबाजों को चुना गया है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज और आकिब नबी डार शामिल हैं. वहीं कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के रूप में दो स्पिनर्स हैं. रिजर्व विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल का सिलेक्शन हुआ है. वहीं एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम का हिस्सा रहने वाले नितीश कुमार रेड्डी को भी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (रिजर्व विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
BCCI India Vs West Indies Naman Dhir Auqib Nabi
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