हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने 51 करोड़ से कर दिया टीम इंडिया का 'नेग', वर्ल्ड कप जीतने पर पुरुष टीम को भी नहीं मिला इतना पैसा

BCCI ने 51 करोड़ से कर दिया टीम इंडिया का 'नेग', वर्ल्ड कप जीतने पर पुरुष टीम को भी नहीं मिला इतना पैसा

BCCI Prize Money Team India: बीसीसीआई ने 2025 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 07:12 PM (IST)
2025 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर खूब सारा पैसा बरस रहा है. वर्ल्ड कप की प्राइज मनी के अलावा टीम इंडिया को BCCI से 51 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा. इससे पहले जय शाह ने ICC चेयरमैन बनने के बाद महिला और पुरुष क्रिकेटरों की वेतन समानता को लेकर बदलाव किए थे. वहीं पिछले महीने ही जय शाह की अध्यक्षता में आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी.

वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम, सपोर्ट स्टाफ और कोचों के लिए बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की. याद दिला दें कि फाइनल मुकाबले में लॉरा वुल्फार्ट के शतक के बावजूद दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य से 52 रन दूर रह गई थी.

51 करोड़ का 'नेग'

बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि वर्ल्ड कप की जीत ने भारतीय महिला क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया है. स्टेटमेंट में बताया गया कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और कोचों को 51 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसी स्टेटमेंट में जय शाह की भी तारीफ भी की गई, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नए मुकाम पर ले जाने के प्रति अथक प्रयास किए.

नए बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास, सचिव देवजीत सैकिया, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और अन्य पदाधिकारियों ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और बधाई भी दी.

इतना पैसा भारतीय पुरुष टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर भी नहीं मिला था. टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लगभग 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली थी. वहीं 2011 वनडे वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया को भी इतना पैसा नहीं मिला था. उस समय ऐतिहासिक जीत के लिए टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपये दिए गए थे. वहीं सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 50 लाख और प्रत्येक चयनकर्ता को 25 लाख रुपये मिले थे.

वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 6 गेंदबाज, भारत की दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Nov 2025 07:12 PM (IST)
Indian Women's Cricket Team World Cup Prize Money BCCI World Cup 2025
