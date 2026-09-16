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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋषभ पंत कप्तान और सरफराज उपकप्तान, BCCI ने कर दिया 15 सदस्यीय टीम का एलान

ऋषभ पंत कप्तान और सरफराज उपकप्तान, BCCI ने कर दिया 15 सदस्यीय टीम का एलान

टीम में मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप और मुकेश कुमार को भी मौका मिला है. वहीं ऋषभ पंत को कप्तान और सरफराज खान को उपकप्तान नियुक्त किया गया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Sep 2026 10:08 PM (IST)
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BCCI ने 2026 ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का एलान कर दिया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. वहीं सरफराज खान को उपकप्तानी मिली है. टीम में मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप और मुकेश कुमार को भी मौका मिला है. हालांकि, आकाश दीप का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर है.  

बता दें कि ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया (शेष भारत) और रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम के बीच खेला जाता है. ऐसे में इस बार यह प्रतिष्ठित घरेलू मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच खेला जाएगा. यह मैच 1 से 5 अक्टूबर 2026 के बीच श्रीनगर को शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 

ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय और आयुष दोसेजा.

बीसीसीआई ने रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के साथ-साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर-अक्टूबर में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज और अक्टूबर में खेली जाने वाली पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का एलान किया. ऋषभ पंत को रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में कप्तान बनाया गया है, लेकिन भारत की वनडे टीम में उनकी वापसी नहीं हुई है. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (रिजर्व विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर 

वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड- सश्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Sep 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Sarfaraz Khan Irani Trophy BCCI Irani Cup Rest Of India RISHABH PANT
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