BCCI ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान हैं. ये 2025 ODI वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय टीम पहली शृंखला खेल रही होगी.

शेफाली वर्मा को टी20 टीम में जगह मिली है, जिन्होंने ODI वर्ल्ड कप 2025 के नॉकआउट मुकाबलों में प्रतिका रावल की जगह ली थी. उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है. युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमलिनी और 19 वर्षीय स्पिन गेंदबाज वैष्णवी शर्मा को पहली बार टीम में मौका मिला है. ये दोनों इसी साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थीं.

वैष्णवी शर्मा की बात करें, तो उन्होंने सीनियर वीमेंस टी20 ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे. उन्होंने 11 मैचों में 21 विकेट लिए थे. रेणुका ठाकुर की टीम में वापसी हुई है, वहीं सयाली सटघरे, राधा यादव और शुचि उपाध्याय ने भी अपना स्थान सुरक्षित रखा है.

भारतीय और श्रीलंकाई महिला टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 21 दिसंबर से होगी. यह सीरीज 30 दिसंबर तक चलेगी.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा

