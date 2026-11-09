दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल

BCCI ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी. स्मृति मंधाना की अगुवाई में महिला टीम दक्षिण अफ्रीका में एक टेस्ट मैच, तीन वनडे मैच और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है. स्मृति मंधाना तीनों ही सीरीज में टीम इंडिया को लीड करेंगे. वह अब ऑल फॉर्मेट कप्तान हैं. तीनों ही सीरीज में कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 9 दिसंबर से खेला जाएगा. इसके बाद 16 दिसंबर को पहला वनडे, 19 दिसंबर को दूसरा वनडे और 22 दिसंबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. फिर 26 दिसंबर को पहला टी20 मैच, 29 दिसंबर को दूसरा टी20 मैच और 30 दिसंबर को तीसरा व अंतिम टी20 मैच खेला जाएगा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया- स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), श्री चरणी, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिन्तिमणि कलिता और सयाली सतघरे

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया- स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिन्तिमणि कलिता और सयाली सतघरे

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया- स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, प्रेमा रावत, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और सयाली सतघरे

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