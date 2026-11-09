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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें शेड्यूल

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम एक टेस्ट मैच, तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Nov 2026 05:59 PM (IST)
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BCCI ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी. स्मृति मंधाना की अगुवाई में महिला टीम दक्षिण अफ्रीका में एक टेस्ट मैच, तीन वनडे मैच और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है.  स्मृति मंधाना तीनों ही सीरीज में टीम इंडिया को लीड करेंगे. वह अब ऑल फॉर्मेट कप्तान हैं. तीनों ही सीरीज में कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे. 

भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 9 दिसंबर से खेला जाएगा. इसके बाद 16 दिसंबर को पहला वनडे, 19 दिसंबर को दूसरा वनडे और 22 दिसंबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. फिर 26 दिसंबर को पहला टी20 मैच, 29 दिसंबर को दूसरा टी20 मैच और 30 दिसंबर को तीसरा व अंतिम टी20 मैच खेला जाएगा.

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दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया- स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), श्री चरणी, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिन्तिमणि कलिता और सयाली सतघरे

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया- स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिन्तिमणि कलिता और सयाली सतघरे

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया- स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, प्रेमा रावत, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और सयाली सतघरे

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Nov 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
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