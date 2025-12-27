हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया एलान, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भी टीम घोषित

BCCI ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया एलान, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भी टीम घोषित

India Squad U19 World Cup: BCCI ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है. टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे, जबकि विहान मल्होत्रा उपकप्तान होंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 08:17 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है. टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे, जबकि विहान मल्होत्रा उपकप्तान होंगे. वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम का हिस्सा होंगे. अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो 15 जनवरी-6 फरवरी तक खेला जाएगा. विश्व कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करने वाले हैं.

उससे पहले भारतीय अंडर-19 टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां उसे 3 वनडे मैच खेलने हैं. यह वनडे सीरीज 3 जनवरी-7 जनवरी तक खेली जाएगी.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदान्त त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद ईनान, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद ईनान, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार

कप्तान और उपकप्तान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह भी जानकारी साझा की है कि कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा को कलाई में चोट आई है, जिसके कारण वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे. आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम को जॉइन करने से पहले आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जानकारी देनी होगी.

वर्ल्ड कप के लिए भारत का शेड्यूल

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 16 टीम हिस्सा लेंगी. भारत को न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश के साथ ग्रुप B में रखा गया है. टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को यूएसए के साथ मैच से करेगी, उसका दूसरा मैच 17 जनवरी को बांग्लादेश के साथ होगा और भारत का आखिरी लीग मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Dec 2025 07:54 PM (IST)
Tags :
India Squad India U19 Team U19 WORLD CUP Ayush Mhatre Under 19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
केविन पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न की पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट मैच; गिरे 36 विकेट
पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट; गिरे 36 विकेट
Advertisement

वीडियोज

UP SIR News :SIR पर अखिलेश के बयान पर सपा प्रवक्ता Sunil Singh Yadav ने क्या कहा? | SIR Controversy
UP SIR News : यूपी में 3 करोड़ नाम हटे, किसके वोट घटे, Sandeep Chaudhary का सबसे बड़ा खुलासा
2026 में Metal Stocks का Golden मौका, Tata Steel, Hindalco, Vedanta | Metals Rally क्यों तेज?
Rabri Devi Awaas: राबड़ी आवास पर JDU नेता के दावों से बिहार में सियासी घमासान! | Bihar News
Renewable Energy का Boom , India की Power Capacity और नई संभावनाएँ | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
केविन पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न की पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट मैच; गिरे 36 विकेट
पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट; गिरे 36 विकेट
बॉलीवुड
Year Ender 2025: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये साल रहा बेहद खास, इन सितारों के घर बजी शादी की शहनाई
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये साल रहा बेहद खास, इन सितारों के घर बजी शादी की शहनाई
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
यूटिलिटी
फर्नीचर में दीमक लग जाए, तो इन आसान तरीकों से हटाएं
फर्नीचर में दीमक लग जाए, तो इन आसान तरीकों से हटाएं
हेल्थ
स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान
स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget