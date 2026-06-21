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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, विराट-बुमराह की वापसी

BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, विराट-बुमराह की वापसी

India Squad Announced For England ODI Series: BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है. विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज मिस करने के बाद विराट कोहली टीम में वापस आए हैं. जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद शतकीय पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ड्रॉप हो गए हैं.

विराट कोहली की फिटनेस अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. बीसीसीआई ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि विराट का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. विराट को आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे. 

हार्दिक पांडया इस टीम से भी बाहर हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद कोई वनडे मैच नहीं खेले हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पूर्व हर्षित राणा चेन्नई में टीम इंडिया के साथ जुड़े थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. हर्षित को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे, दोनों स्क्वाड में जगह मिली है. 

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़

गुरनूर बराड़ को मिली जगह

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 7 विकेट चटकाने वाले गुरनूर बराड़ अपनी जगह सुरक्षित रखी है, लेकिन स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे बाहर हो गए हैं. अक्षर पटेल वनडे टीम में वापस आए हैं. रवींद्र जडेजा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने लगी है, कि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वाशिंगटन सुंदर बतौर स्पिन ऑलराउंडर लगातार प्लेइंग इलेवन में खेलते दिखे हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Team India Squad India Squad BCCI VIRAT KOHLI
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