BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की घोषणा कर दी है. भारत की पूर्व क्रिकेटर अमीता शर्मा को चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि जायेश जॉर्ज को महिला प्रीमियर लीग (New WPL Chairman) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. अमीता शर्मा बतौर चेयरमैन नीतू डेविड की जगह लेंगी. चयन समिति में उनके साथ श्यामा डे, सुलक्षणा नायक, जया शर्मा और श्रवन्ती नायडू काम करेंगी.

सेलेक्शन कमिटी की चेयरमैन अमीता शर्मा ने अपने करियर में 116 वनडे और, टी20 और 5 टेस्ट मैच भी खेले. अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 108 विकेट लिए. महिलाओं का IPL कही जाने वाली वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का चेयरमैन पद केरल के जायेश जॉर्ज को दिया गया है.

अमीता शर्मा (चेयरमैन)

सुलक्षणा नायक

श्यामा डे

जया शर्मा

श्रवन्ती नायडू

इन सभी का नया कार्यकाल महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 के बाद से शुरू होगा, जो 30 सितंबर-2 नवंबर तक खेला जाना है. महिला टीम की सेलेक्शन कमिटी में पहले नीतू डेविड (चेयरमैन), अराति वैद्य, रेणु मारगराते, वेंकटचार कल्पना और मीठू मुखर्जी शामिल थीं.

दूसरी ओर पुरुषों की सीनियर टीम की चयन समिति में भी नई नियुक्तियां हुई हैं. प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को चयन समिति में शामिल किया गया है. पुरुष टीम की चयन समिति में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं.

