BCCI ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान किया, सहवाग और द्रविड़ के बेटों को मिली जगह

भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ियों वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अब अंडर-19 एशिया कप में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आएंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ को जगह मिली है. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी करेंगे. युवा खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट अपनी काबिलियत साबित करने का अच्छा मौका होगा.

बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट समिति ने टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों को चुना है. लक्ष्य रायचंदानी टीम के कप्तान होंगे, जबकि यशवर्धन सिंह चौहान को उपकप्तान बनाया गया है. टीम में विकेटकीपर के तौर पर अन्वय द्रविड़ और रजत बघेल शामिल हैं. भारतीय टीम का लक्ष्य टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करके खिताब अपने नाम करना होगा.

सहवाग और द्रविड़ के बेटों पर रहेंगी नजरें

इस टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ के चयन की खास चर्चा हो रही है. आर्यवीर पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे हैं, जबकि अन्वय द्रविड़ पूर्व भारतीय कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के बेटे हैं. दोनों युवा खिलाड़ियों को एशिया कप में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. लेकिन, उनके प्रदर्शन का आकलन मैदान पर खेल के आधार पर ही होगा.

भारत की पूरी टीम

भारतीय टीम में लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उपकप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़, रजत बघेल, वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शाविन विनोद और ईशान सूद शामिल हैं.

5 नवंबर से शुरू होगा एशिया कप

अंडर-19 एशिया कप 5 से 14 नवंबर तक ओमान के मस्कट में खेला जाएगा. भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, नेपाल और यूएई के साथ रखा गया है. ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया की टीमें हैं.

नेपाल के खिलाफ पहला मुकाबला

भारत अपना पहला मैच 6 नवंबर को नेपाल के खिलाफ खेलेगा. इसके बाद 8 नवंबर को पाकिस्तान और 10 नवंबर को यूएई से मुकाबला होगा. सेमीफाइनल 12 नवंबर और फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम की कोशिश ग्रुप में बेहतर प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में जगह बनाने की होगी.

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