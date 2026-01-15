बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आगे झुका BCB, 'इंडियन एजेंट' कहने पर डायरेक्टर की कर दी छुट्टी

तमीम इकबाल को बीसीबी डायरेक्टर नजमुल इस्लाम द्वारा 'इंडियन एजेंट' कहने के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है. बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इसका कड़ा विरोध किया. गुरुवार को बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के हित में काम करने वाली एसोसिएशन ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि जब तक नजमुल का इस्तीफा नहीं होगा, प्लेयर्स किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे. इसी कारण बीपीएल 2026 का पहला मैच शुरू नहीं हुआ जबकि टॉस के लिए रेफरी मैदान पर पहुंच गए थे लेकिन कप्तान नहीं आए. बीसीबी ने नजमुल हुसैन को बर्खास्त कर दिया है.

बीसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह सूचित करना चाहता है कि, हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में, बीसीबी अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के रूप में उनकी ज़िम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का फैसला किया है. यह फैसला बीसीबी संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत BCB अध्यक्ष को दी गई शक्ति के अनुसार लिया गया है और इसका उद्देश्य बोर्ड के मामलों के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना है."

बीसीबी ने आगे बताया कि अब फाइनेंस कमेटी के कार्यवाहक का पद अगले आदेश तक बीसीबी अध्यक्ष ही संभालेंगे. विज्ञप्ति में कहा, "अगले आदेश तक, बीसीबी अध्यक्ष फाइनेंस कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन का पद संभालेंगे. बीसीबी दोहराता है कि क्रिकेटरों के हित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं. बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

BPL के बहिष्कार से हुई BCB की किरकिरी

बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने चेतावनी दी थी कि अगर नजमुल इस्लाम को उनके पद से नहीं हटाया गया तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेगा. खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 के पहले मैच का ही बहिष्कार कर दिया था. 15 जनवरी को नौखाली एक्सप्रेस बनाम चट्टोग्राम रॉयल्स पहला मैच समय पर शुरू नहीं हुआ, क्योंकि टॉस के लिए कोई भी कप्तान ग्राउंड पर आया ही नहीं. जबकि रेफरी ग्राउंड पर आ चुके थे. बीसीबी ने विज्ञप्ति में खिलाड़ियों से बीपीएल में लौटने का आग्रह भी किया.

बोर्ड ने लिखा, "इस संबंध में, बीसीबी उम्मीद करता है कि सभी क्रिकेटर खेल के लिए इस चुनौतीपूर्ण दौर में बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी के लिए उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते रहेंगे, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में लगातार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे."