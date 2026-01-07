ICC ने कहा टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना ही होगा? BCB प्रेसिडेंट ने पूरे विवाद पर तोड़ी चुप्पी; जानें क्या कहा
BCB President on T20 World Cup Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वेन्यू बदलने के विवाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल ने प्रतिक्रिया दी है.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल (BCB President) ने उन सभी खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि ICC ने बांग्लादेश टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत में खेलने का अल्टीमेटम दिया है. बीसीबी के अध्यक्ष ने अल्टीमेटम की सभी खबरों को खारिज कर दिया है.
बुधवार को मीडिया से वार्ता के दौरान अमिनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि उन्होंने पहले सुरक्षा के संबंध में ICC को पत्र लिखा था. उन्होंने बताया कि किसी भी विदेशी टूर पर जाने से पूर्व सरकार की अनुमति चाहिए होती है. अमिनुल ने कहा कि वो इस वर्ल्ड कप के संबंध में अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे. साथ ही अध्यक्ष का यह भी कहना है कि बांग्लादेश पहले भी कई वर्ल्ड कप खेल चुका है, लेकिन अभी तक उसकी ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी.
बीसीबी अध्यक्ष ने आगे कहा, "आईसीसी का हमसे कहना कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करवाना असंभव है, ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी खबर है. हम लगातार ICC के संपर्क में हैं और उन्होंने हमसे अपनी समस्याएं सामने रखने को कहा है. हम फिलहाल उन्हीं समस्याओं को सामने रख रहे हैं."
उनसे यह भी पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने से बांग्लादेश को क्या नुकसान हो सकते हैं? इसपर बीसीबी अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड ने ऐसी परिस्थिति पर भी विचार किया है.
