हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-PAK मैच को लेकर ICC का बड़ा फैसला, एक ही टेबल पर आएंगे BCCI और PCB, जानें क्या है मामला

IND-PAK मैच को लेकर ICC का बड़ा फैसला, एक ही टेबल पर आएंगे BCCI और PCB, जानें क्या है मामला

India vs Pakistan T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इस मैच के दौरान एक हाई-प्रोफाइल मीटिंग हो सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Feb 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के साथ खेलने को राजी हो गया है. लाहौर में आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी की मीटिंग के बाद संभव हो पाया. अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने एशिया के क्रिकेट खेलने वाले 5 बड़े देशों को आमंत्रित किया है. उन्होंने बताया कि यह बैठक 15 फरवरी को कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान होगी.

ICC की हाई-प्रोफाइल मीटिंग

बांग्लादेश के चैनल को दिए इंटरव्यू में अमिनुल इस्लाम ने बताया कि आईसीसी चाहता है कि एशिया के 5 देशों के बीच बैठक हो. बीसीबी अध्यक्ष ने बताया कि पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ मैच ही नहीं बल्कि पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का फैसला ले चुका था. अमिनुल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मोहसिन नकवी को समझाया कि बहिष्कार के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं.

आपको याद दिला दें कि लाहौर में हुई बैठक में पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कई सारी मांगें रखी थीं. उनमें से बांग्लादेश को मुआवजा देने की मांग मान ली गई और साथ ही यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की आईसीसी राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.

क्या होगा बैठक का उद्देश्य?

15 फरवरी को आईसीसी द्वारा प्रस्तावित इस बैठक का उद्देश्य क्या होगा और इसमें किन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि अमिनुल इस्लाम ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिलेशन सुधारने का प्रयास किया जाएगा, जो बॉयकॉट विवाद के कारण खराब हालत में पहुंच गए थे.

बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारत और पाकिस्तान, दोनों ग्रुप A में मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें:

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रचा इतिहास, ओमान को बुरी तरह रौंदा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
ICC India Vs Pakistan IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश के Gen G ने बता दिया भारत के साथ कैसे होने चाहिए रिश्ते ?
BHEL Stake Sale Explained | Green Shoe Option क्या है? | Paisa Live
Bangladesh Election 2026 : Sheikh Hasina के तख्तापलट के बाद पहली बार चुनाव..किसकी बनेगी सरकार ?
Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश पहुंचा ABP News ... समझिए ये चुनाव कैसे तय करेगा भविष्य ?
India-US Trade Deal के बीच Oil Game बदला | US, Venezuela vs Russia| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
हेल्थ
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
शिक्षा
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget