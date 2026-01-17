बांग्लादेश का नया ड्रामा, अंडर-19 वर्ल्ड कप में नो हैंडशेक विवाद पर BCB ने जारी किया स्टेटमेंट

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 भी नो हैंडशेक विवाद के कारण चर्चा में आ गया है. 17 जनवरी को भारत और बांग्लादेश का मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के कप्तान ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने स्टेटमेंट जारी किया है. बीसीबी का कहना है कि विपक्षी टीम यानी भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाने की घटना अनजाने में हुई.

BCB ने दी सफाई

BCB ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि बांग्लादेश अंडर-19 टीम के नियमित कप्तान अजीजुल हाकिम बीमार होने के चलते टॉस के समय मैदान में नहीं आ सके. उनकी जगह उपकप्तान जवाद अबरार ने टॉस की जिम्मेदारी संभाली. बीसीबी मे यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि विपक्षी कप्तान (भारत) से हाथ ना मिलाने की घटना अनजाने में हुई. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा कि उसका भारतीय टीम के प्रति अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था.

बीसीबी का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और खेल भावना बनाए रखना, विपक्षी टीम और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान रखना बांग्लादेश का मूल सिद्धांत है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को याद दिलाया है कि वो खेल भावना को बनाए रखने की जिम्मेदारी को समझें.

मैदान पर क्या हुआ था?

17 जनवरी को अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच हुआ. चूंकि हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए टॉस में देरी हुई. वहीं जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आए, तो किसी ने भी एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. उसके बाद भी दोनों कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ और दोनों खिलाड़ी सीधे अपने-अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए. इस पूरी घटना पर जमकर बवाल मचा हुआ है.

