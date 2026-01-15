हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश क्रिकेट में मची उथल-पुथल, खिलाड़ियों की बगावत के बाद BCB ने अपने डायरेक्टर को भेजा नोटिस

बांग्लादेश क्रिकेट में मची उथल-पुथल, खिलाड़ियों की बगावत के बाद BCB ने अपने डायरेक्टर को भेजा नोटिस

बांग्लादेश खिलाड़ियों ने अपने बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग की है. बांग्लादेश क्रिकेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस्तीफा नहीं हुआ तो प्लेयर्स नहीं खेलेंगे.

By : शिवम | Updated at : 15 Jan 2026 03:30 PM (IST)
बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के हितों के लिए काम करने वाली एसोसिएशन ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, प्लेयर्स नहीं खेलेंगे. खिलाड़ियों के विरोध के चलते बांग्लादेश प्रीमियर लीग का पहला ही मैच शुरू नहीं हुआ. इसके बाद बीसीबी ने डायरेक्टर और अंतिरम खेल मंत्री के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था.

BCB डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग

गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में बांग्लादेश क्रिकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया, "मुस्तफिजुर रहमान इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे. वह नहीं चाहते थे कि हम इस मामले को बोर्ड के सामने उठाएं. खिलाड़ी का फर्ज है कि वह अपनी शिकायतें प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सामने रखे, लेकिन वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे."

बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने साफ किया कि ये प्रोटेस्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बीसीबी डायरेक्टर का इस्तीफा नहीं लिया जाता. एसोसिएशन ने कहा, "जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजरुल इस्लाम इस्तीफा नहीं देते, तब तक बांग्लादेश के क्रिकेटर्स मैच नहीं खेलेंगे."

तमीम इकबाल को कहा था 'इंडियन एजेंट'

बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज कर दिया था, जिसके विरोध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि वह अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं भेजेंगे. उन्होंने आईसीसी से मांग करते हुए लिखा कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. इसके आलावा बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर भी रोक लगा दी. तब तमीम इकबाल ने अपने बोर्ड को सलाह दी थी कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसी बात न कहें, जो भविष्य में मुश्किलें पैदा करे.

जैसे अगर आईसीसी ने मना कर दिया कि शेड्यूल में बदलाव नहीं हो सकता तो फिर? बांग्लादेश टीम को भारत जाना ही पड़ेगा या फिर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा. तमीम ने एक अच्छी सलाह अपने बोर्ड के अधिकारियों को दी थी, जिसके बाद बीसीबी के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने उन्हें 'इंडियन एजेंट' कहकर उनका मजाक उड़ाया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team Tamim Iqbal Mustafizur Rahman BCB Bangladesh Cricket Board T20 World Cup 2026 BANGLADESH
विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, फिर न हो पुरानी गलती
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
'राजनीति के लिए होता है एजेंसी का इस्तेमाल'- Mamta | ED | I-PAC | West Bengal
