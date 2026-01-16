हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट में आया नया नियम, फील्डिंग नहीं करेगा बल्लेबाज; बदल जाएगी लीग क्रिकेट की तस्वीर

क्रिकेट में आया नया नियम, फील्डिंग नहीं करेगा बल्लेबाज; बदल जाएगी लीग क्रिकेट की तस्वीर

Designated Batter-Fielder Rule in Cricket: बिग बैश लीग में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसका रिकी पोंटिंग और ग्लेन मैक्सवेल ने समर्थन किया है. इस नियम को बेसबॉल खेल से लिया गया है.

By : शिवम | Updated at : 16 Jan 2026 06:30 PM (IST)
बिग बैश लीग 2026-27 सीजन में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसको लेकर खिलाड़ी भी काफी उत्सुक हैं. ये नियम बेसबॉल खेल से लिया गया है, जिसके तहत कोई टीम "Designated Hitter" (जो सिर्फ बल्लेबाजी करेगा) और "Designated Fielder" (जो सिर्फ फील्डिंग करेगा) चुन सकती है. हालांकि ये टीमों के ऊपर होगा कि वह इन खिलाड़ियों को चुनना चाहती है या एक ही प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहती है.

डेजिग्नेटेड बल्लेबाज या फील्डर वाले इस नए नियम से सीनियर खिलाड़ियों को फायदा हो सकता है. इस नियम का उद्देश्य मुख्य खिलाड़ियों की चोट की संभावनाओं को कम करना भी है. इससे बल्लेबाज सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर पाएगा. बता दें कि ये नया नियम बेसबॉल से लिया गया है.

इस नए नियम से पर्थ स्कॉर्चर्स में शामिल मिचेल मार्श और एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलने वाले दिग्गज बल्लेबाज क्रिस लिन जैसे खिलाड़ियों का करियर लंबा हो सकता है. बड़ी उम्र के खिलाड़ियों को फील्डिंग के दौरान चोट लगने का खतरा अधिक होता है, इस नियम से ये किसी खिलाड़ी के लिए खतरे को कम कर देगा.

क्या है Designated Batter-Fielder नियम?

Designated Batter और Designated Fielder गेंदबाजी नहीं कर सकेगा, हालांकि Designated Fielder विकेटकीपर की भूमिका में हो सकता है. अगर कोई टीम नहीं चाहते कि इस नियम का उपयोग करे, तो वह सामान्य प्लेइंग 11 के साथ खेल सकती है.

ग्लेन मैक्सवेल ने इस नए नियम के बारे में कहा, "टूर्नामेंट में इस नए नियम से रोमांच बढ़ेगा. टीमें इसका इस्तेमाल कैसे करती है? ये देखना दिलचस्प होगा." लीग कंसल्टेंट ट्रेंट वुडहिल ने कहा, "दुनिया भर के खिलाड़ियों से इस नियम पर पॉजिटिव फीडबैक मिला है. इससे अगले संस्करण में कई बड़े खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेल सकते हैं. ये नियम महिला बिग बैश लीग में लागू नहीं किया जा रहा, लेकिन भविष्य में हो सकता है."

रिकी पोंटिंग ने किया समर्थन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस नियम को सही बताते हुए इसका समर्थन किया. उन्होंने कहा, "कुछ खिलाड़ी अपने करियर में उस दौरे में होते हैं, जहां वह फील्डिंग में ज्यादा असर नहीं डाल पाते. अगर नियम उनको मदद करता है तो ये अच्छा रहेगा."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 16 Jan 2026 06:30 PM (IST)
Big Bash League New Cricket Rules Cricket Rule BBL 2026
