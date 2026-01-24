हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल बिग बैश लीग का फाइनल, भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव? जानें खिताबी मैच की फुल डिटेल्स

कल बिग बैश लीग का फाइनल, भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव? जानें खिताबी मैच की फुल डिटेल्स

BBL 2026 Final Live Streaming: बिग बैश लीग के 15वें संस्करण (BBL 2025-26) का फाइनल मैच पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला जाएगा. जानिए भारत में लाइव कब और कहां देखें.

By : शिवम | Updated at : 24 Jan 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बैश लीग 2025-26 के खिताबी मुकाबले में पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स आमने-सामने होंगी. ग्रुप स्टेज में स्कॉर्चर्स अंक तालिका में टॉप पर रही थी, एश्टन टर्नर की कप्तानी वाली इस टीम ने 10 में से 7 मुकाबले जीते थे. 10 में से 6 जीत के साथ सिक्सर्स तालिका में दूसरे स्थान पर रही थी. अब दोनों फाइनल में भिड़ेंगी. जानिए मैच का लाइव प्रसारण भारत में कब-कहां होगा?

प्लेऑफ में पर्थ स्कॉर्चर्स सिडनी सिक्सर्स को हराकर सीधे फाइनल में पहुंची थी, उस मुकाबले में फिन एलन प्लेयर ऑफ द मैच बने थे. एलन ने 30 गेंदों में 49 रन बनाए थे. ग्रुप स्टेज में टॉप-2 में रहने के कारण सिक्सर्स को एक और मौका मिला, जिसमें होबार्ट हेरिकेन्स को हराकर टीम फाइनल में पहुंची. स्टीव स्मिथ ने इस मैच में 65 रन बनाए थे.

स्कॉर्चर्स के लिए खेल रहे फिन एलन इस संस्करण सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जो फाइनल में टॉप पर आ सकते हैं. अभी पहले नंबर पर 433 रनों के साथ डेविड वार्नर हैं. फिन एलन 10 पारियों में 430 रन बना चुके हैं.

पर्थ स्कॉर्चर्स की संभावित प्लेइंग 11

मिशेल मार्श, फिन एलन, आरोन हार्डी, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, एश्टन टर्नर (कप्तान), लॉरी इवांस, झए रिचर्डसन, ब्रूडी काउच, डेविड पायने, माहली बीअर्डमैन.

सिडनी सिक्सर्स की संभावित प्लेइंग 11 

डेनियल ह्यूज, स्टीव स्मिथ, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मोइसेस हेंरीक्वेस (कप्तान), जोएल डेविस, लाचलान शॉ, जैक एडवर्ड्स, बेन द्वाराहुसि, बेंजामिन मनेंटी, सीन एबॉट, मिचेल स्टार्क.

बिग बैश लीग 2026 का फाइनल कब-कहां होगा?

बीबीएल 2025-26 का फाइनल मैच रविवार, 25 जनवरी को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होगा.

बिग बैश लीग 2026 फाइनल कितने बजे शुरू होगा

भारतीय समयनुसार बीबीएल का फाइनल मैच दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा, आधे घंटे पहले टॉस होगा.

बिग बैश लीग 2026 फाइनल का लाइव प्रसारण कहां होगा?

बीबीएल 2025-26 के फाइनल मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

किस ऐप पर देखें बिग बैश लीग 2026 का फाइनल?

पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स, बिग बैश लीग फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

Published at : 24 Jan 2026 06:30 PM (IST)
BBL Sydney Sixers Perth Scorchers Big Bash League Final BBL 2026
